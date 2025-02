Постоянно возбужденная женщина пожаловалась, что испытывает оргазм пять раз в день: "Так больно"

Женщина с редким заболеванием, означающим, что ее тело постоянно находится в состоянии сексуального возбуждения, говорит, что она ежедневно испытывает боль, а не удовольствие.

Об этом она рассказала Need To Know.

Эмили МакМехон страдает персистентным расстройством генитального возбуждения (PGAD), состоянием, которое заставляет ее чувствовать себя так, будто она всегда находится на грани интенсивного оргазма.

Это изнурительное состояние поразило 36-летнюю женщину "из ниоткуда" девять лет назад. Хотя многие считают, что Эмили наслаждается эффектом, она объясняет, что на самом деле это "острое чувство", настолько сильное, что она едва может с ним справиться.

"Я чувствую острую боль в паху, и он постоянно жжет", — говорит австралийка. "Это возбуждение 24/7 – но это неудобно. Люди думают, что я просто постоянно возбуждена, но это не так. Мое тело генерирует это ощущение. Мое влагалище становится очень влажным, и люди ошибочно полагают, что я испытываю оргазм, но это не так. Если возбуждение очень сильное, я выгляжу так, будто обмочилась. Это сильная боль, от которой хочется ухватиться за пах и оторвать его. Представьте себе кульминацию, умноженную на 20. Люди думают, что я хочу больше, но не иметь контроля над собственным телом – это полный отстой. Это так разочаровывает и делает меня такой тревожной. Заболевание появилось неоткуда. Все началось с постоянного дискомфортного ощущения, когда я занималась повседневными делами".

Эмили МакМехон / Фото: Jam Press

Жительница Мельбурна может иметь неконтролируемые, болезненные оргазмы пять раз в день. Она утверждает, что врачи сначала предположили, что у нее киста со стороны клитора, но в конце концов обнаружили, что у нее поврежден нерв, который и вызывает боль. Это заболевание неизлечимо, но Эмили принимает лекарство, чтобы притупить боль.

Но разлад все еще имеет серьезные последствия для ее жизни. В настоящее время Эмили находится в двухлетних отношениях с 38-летним Эндрю, но пара никогда не встречалась лично. Она может заниматься сексом, но ощущения болезненны.

Вона сказала: "Просто пребывание в общественном транспорте может вызвать приступ из-за вибрации. Однажды это произошло и в торговом центре. Люди смотрели и осуждали, пока я пыталась справиться с физическими последствиями. Они думали, что я сошла с ума – многие люди не понимают. Когда я не принимаю лекарство, мне приходится раскачиваться вперед-назад и сжимать челюсть, потому что я постоянно чувствую вибрацию. Меня начинает трясти, и я откидываю ноги. Хватание за промежность не помогает, но это рефлекторно. Хочется оттянуть болезненный участок. Также было неловко объяснять это моей семье. Они говорили мне мастурбировать и что я должна быть счастлива, чувствуя себя так 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и что со мной все в порядке, потому что они не понимали. Что касается секса, то я спала только с теми, кого знала и кому доверяла. Я могу заниматься сексом, но это очень физически больно. Мой нынешний партнер очень меня понимает. Я очень хотела бы встретиться с ним лично. Он совершенно удивителен и понимает меня без порицания. Я беспокоюсь перед сексом с ним, но он очень поддерживает меня в этом вопросе. Я тоже решила не иметь детей на случай, если это наследственное. Это огорчает, это состояние влияет на мою жизнь во всех отношениях".

Эмили МакМехон / Фото: Jam Press

Эмили делится своей историей, чтобы помочь повысить осведомленность о расстройстве, поскольку, по ее словам, большинство людей шутят о нем. Хотя существует хирургическое лечение, пока что оно доступно только в США. Она сказала: "Когда люди смеются или говорят, что это ненастоящее, они даже не представляют, как это влияет на меня. Я не пытаюсь избавиться от этого – это медицинское состояние. Я хочу только вылечиться и прекратить издевательство и осуждение. Есть операция, с помощью которой можно убить поврежденный нерв, но она доступна только в Америке, и я никогда не смогу позволить себе поехать туда. Я буду принимать лекарства до конца жизни, если только болезнь вдруг не вылечится сама собой. Врачам нужно проводить больше исследований, чтобы понимать это состояние и помогать людям. Я не хочу, чтобы кто-то еще проходил через это. Никто не заслуживает таких страданий".

Эмили МакМехон / Фото: Jam Press

