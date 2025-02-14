Потеря формы, алкоголизм и обида на отца: как сложилась судьба "самого сильного мальчика" из Украины

Бывший "самый сильный мальчик мира" Ричард Сандрак, более известный как "Маленький Геркулес", ошеломил, как изменилась его жизнь.

В вирусном интервью газете Metro теперь уже неузнаваемый "мини Шварценеггер" рассказал, что его, казалось бы, невероятное детство было полно злоупотреблений и манипуляций.

"Когда люди говорят о детских воспоминаниях, они обычно ассоциируются с чем-то позитивным. Я не могу сказать, что это так", — поделился 32-летний Сандрак в интервью изданию. "Для меня это было ежедневным явлением, когда мой отец подвергал меня физическому и эмоциональному насилию".

Родившись в Украине в семье чемпиона мира по боевым искусствам и матери-звезды аэробики, этот вундеркинд с хорошими мышцами, казалось, был обречен стать известным благодаря своей физической форме.

Ричард Сандрак в детстве / Фото: instagram.com/richardsandrak

Сандрак тренировался каждый день, когда ему было 5 лет. В возрасте 8 лет он мог выжать втрое больший вес, чем его тело, и мог похвастаться жесткими, как скала, грудными мышцами и прессом, которые были настолько четко очерчены, что выглядели как фотошоп.

Ричард Сандрак в детстве / Фото: instagram.com/richardsandrak

После эмиграции в США Сандрак быстро покорил мир, участвуя в соревнованиях по бодибилдингу по всему миру и завоевав титул "самого сильного мальчика планеты".

Во времена расцвета "маленького Геркулеса" он общался с такими легендами, как Арнольд Шварценеггер и звездой "Невероятного Халка" Лу Фэриньо, и даже получил роль в фильме "Крошечный Тарзан".

Ричард также появлялся на телевидении в прайм-тайм, общаясь с Джимми Киммелом, Говардом Стерном и другими медийными личностями.

Ричард Сандрак в детстве / Фото: instagram.com/richardsandrak

Однако у успеха Сандрака была и темная сторона. Тревожные звоночки прозвучали с выходом в 2005 году документального фильма "Самый сильный мальчик в мире", в котором рассказывалось об изнурительных тренировках, которые приходилось выдерживать ребенку, в частности суровую "диету спортсмена", лишенную лакомства, которыми наслаждались дети его возраста.

В результате у него развилось неестественное телосложение с опасно низким уровнем жира в организме.

Парень также испытал ужасное психическое и физическое насилие со стороны своего отца и тренера Павла Сандрака, который заставлял его поднимать вес и заниматься боевыми искусствами до "восьми часов в день".

"Мой отец часто впадал в приступы ярости, и то, что начиналось как обычная тренировка, заканчивалось тем, что я по 12 часов отрабатывал тройной двойной удар ногой", — вспомнил Сандрак. "Было столько раз, что я не могу сосчитать, когда простая тренировка превращалась в настоящий захват заложников".

Ребенка даже заставляли приседать при просмотре телевизора. Что еще хуже, Сандрак говорит, что он даже не выбирал бодибилдинг в качестве карьеры – его "физически заставили", как он говорит.

"Мой отец был очень жесток. Я рано научился не просить остановиться. Надо стиснуть зубы и продолжать делать то, что тебе говорят", — добавил Ричард.

Ричард Сандрак, 2004 год / Фото: Getty Images

Спасение пришло примерно в 2003 году, когда отца Сандрака заключили в тюрьму и депортировали в Украину после особо жестокого нападения на его мать Лину в том же году.

"Мы с сестрой не знали, что можем вызвать полицию. Мне было слишком страшно, чтобы сделать этот драматический шаг. Но насилие ухудшалось, и я просто помню, как сидел у телефона, пытаясь принять это решение", – вспоминает он. "И я позвонил им, сказал им не включать сирены, они пришли и забрали его. С тех пор это был глоток свежего воздуха".

Ричард Сандрак с мамой и сестрой, 2004 год / Фото: Getty Images

Отсутствие отца имело трансформационное влияние на подростка, который наконец-то получил свободу прокладывать свой собственный путь.

Сандрак бросил тяжелую атлетику в возрасте 16 лет, чтобы заниматься другими видами спорта: гимнастикой, плаванием, прыжками в воду, баскетболом и скейтбордингом.

"Тяжелая атлетика в определенном смысле была почти как ПТСР", – говорит он. "Это было связано с моим прошлым. Я устал оттого, что все строится вокруг моего тела".

К сожалению, из-за своего воинственного воспитания Сандрак оказался "социально неумелым и неспособным должным образом общаться" со сверстниками, как рыба, извлеченная из воды.

Ричард Сандрак / Фото: YouTube/Inside Edition

В конце концов, он обратился к алкоголю, что казалось нормальным, учитывая, что он выпил свою первую каплю в возрасте 9 лет и испытал влияние алкогольной жизни ребенка-звезды в Лос-Анджелесе.

"Я много веселился, и что бы я ни делал, я всегда старался, чтобы рядом был алкоголь", — вспоминает Сандрак, который на самой низкой точке своего падения выпивал по бутылке текилы в день.

Ричард Сандрак / Фото: YouTube/Inside Edition

Падение на дно стало для Сандрака тревожным звоночком, который в конце концов бросил пить и уже больше года не употребляет алкоголь.

"Я провел большую часть своей взрослой жизни, просто находясь в депрессии и зацикливаясь на прошлом, а затем постоянно упрекая себя в плохих делах", — говорит он. "Сам того не осознавая, я использовал алкоголь как побег. И вещи, от которых я спасался, были просто повседневной жизнью. И в какой-то момент это догоняет вас. Я всегда был или разбит, или это повлияло на мою способность эффективно общаться со своей девушкой. Я впадал в тяжелые депрессивные состояния, а потом иногда тоже злился, и мне приходилось выходить из дома. Несколько раз у меня были камни в почках. Впервые, по-видимому, это было недостаточное дно".

Ричард Сандрак / Фото: YouTube/Inside Edition

После своего второго опыта употребления алкоголя и вызванных стрессом камней в почках – "самого болезненного опыта, который он когда-либо получал" – Ричард попал в больницу, чтобы получить необходимые лекарства, чтобы бросить алкоголь без абстиненции. Он бросил курить марихуану, которая вызывала у него приступы тревоги, а через неделю и алкоголь.

"Последний день, когда я пил, был 31 октября в 2023 году — я никогда не чувствовал себя лучше. Я оглядываюсь на весь этот опыт, и это выглядит как кошмар", — признается он. "Все было как-то туманно и было много эмоций, которые я не контролировал".

Ричард Сандрак сейчас / Фото: Metro

Сегодня мужчина наслаждается спокойным существованием как менеджер по розничной торговле в Лос-Анджелесе, где он живет со своей девушкой-юристкой и двумя котами, Мико и Мушу.

Несмотря на то, что Ричард оставил бодибилдинг позади, он не полностью отказался от фитнеса: сейчас рассматривает карьеру персонального тренера и диетолога.

"Когда я оглядываюсь на все, через что мне пришлось пройти, мне кажется, что я оглядываюсь на жизнь другого человека", — сказал он. "И я бы сказал, что в общем доволен тем, кем я являюсь сегодня".

Ричард Сандрак сейчас / Фото: Metro

Избавившись от своих демонов и наконец найдя удовольствие, Ричард проводит большую часть своего свободного времени на поле для гольфа, баскетбольной площадке или в пеших прогулках по холмам Сими и горам Сан-Габриэль. Он остается очень близким со своей мамой и наслаждается ясностью и здоровьем, которые приносит трезвость.

Сандрак добавил, что он не видел своего отца, который, по его словам, так и не извинился за свои действия с тех пор, как его депортировали, и не имеет никакого интереса в восстановлении отношений с ним.

"Я всегда буду держать на него обиду. Говорят: "Прости и забудь". Я, возможно, готов простить, но я никогда не забуду", — признался он.

Напомним, как выглядят спустя 12 лет звезды самых популярных мемов. Также известно, чем Интернет-сенсации занимаются.

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