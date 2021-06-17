"Потерял дар речи": две американки эффектно отомстили мужчине за измену и стали звездами Сети

Женщины бросили изменщика в аэропорту и вместе провели отпуск в Турции.

Инженер Кристен Бишоп и менеджер по продажам Софи Миллер из Хьюстона, штат Техас, отомстили мужчине за измену, бросив его в аэропорту Стамбула, и провели вместе отпуск в Турции.

Об этом со ссылкой на Kennedy News and Media сообщает Fox News.

Отмечается, что благодаря тщательно продуманному и дорогостоящему плану мести женщины попали в заголовки новостей.

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В марте 2021 года 33-летняя Бишоп, которая восемь месяцев находилась в отношениях со своим партнером, получила голосовое сообщение от 26-летней Миллер, в котором та рассказала, что девять месяцев встречается с тем же мужчиной.

Это произошло за четыре дня до того, как Бишоп должна была лететь со своим "любимым" в романтический отпуск в Турцию. Преданные женщины быстро сплотились и разработали план мести.

В частности, они решили вместе вылететь в Стамбул разными рейсами, чтобы потом встретиться в аэропорту и предъявить мужчине фотодоказательства его измены. "Софи планировала прилететь другим рейсом, — рассказала Бишоп. — Мы не хотели, чтобы он видел ее по дороге туда".

По ее словам, реакция изменщика "была достаточно потрясенной". "До этого момента он никогда не терял дар речи", — поделилась женщина.

Бишоп и Миллер не только разорвали отношения с 34-летним партнером, но и изменили все бронирования на его имя, в частности речной круиз, турецкую баню и экскурсию по пещерам, на имя Миллер.

Так женщины оставили мужчину в аэропорту, а сами больше недели отдыхали в Каппадокии и Стамбуле.

"Мы действительно сблизились за восьмидневную поездку, и, безусловно, самым счастливым выходом из этой неудачной ситуации является то, что я нашла хорошего друга", — добавила Бишоп.

Подруги еще раз пересеклись с антигероем этой истории на обратном рейсе в Хьюстон. "На самом деле мы сидели позади него на обратном пути. Это 13-часовой перелет, — указала Бишоп. — Мы просто сидели, разговаривали, смеялись и наслаждались полетом, и он слышал каждое слово".

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