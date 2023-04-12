Потерял много крови: уличный артист проглотил шпагу и серьезно порезался на глазах у сотни людей

Врачи заявили, что он больше не сможет исполнять свой фирменный трюк после того, как получил ужасающие травмы.

Известный единбургский глотатель шпаг получил серьезные травмы после того, как его знаменитый трюк пошел "трагически неправильно".

Об этом пишет Edinburgh News.

Уличный артист Гарет Уильямс, известный как The Mighty Gareth, выступал на прошлой неделе, когда номер, который он репетировал последние 30 лет, не удался.

Уильямс, ранее более 3000 раз успешно проглотивший 60-сантиметровый меч без каких-либо инцидентов, повредил внутренние органы и потерял много крови. Это произошло на глазах у сотни людей. В результате его доставили в больницу.

Артист провел неделю в медучреждении и сейчас продолжает восстанавливаться дома. Его ждет долгий путь к выздоровлению.

Медики сказали, что Уильямс больше не сможет исполнять свой фирменный трюк из-за ущерба, причиненного его телу во время ужасного инцидента.

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