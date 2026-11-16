Потерялся, но не растерялся: на Аляске наградили медвежонка, который сам отыскал маму в лесу

Медвежонок заблудился на Аляске / © Popular Science

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На Аляске детенышу черного медведя, потерявшегося летом, дали награду «Отважный медвежонок 2026 года». Малыш отбился от своей матери по имени Дори, выбежал на туристическую тропу к людям, испугался и побежал не туда. Однако уже через несколько часов благодаря острому обонянию самостоятельно отыскал маму и брата или сестру.

Об этом пишет Popular Science.

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Маленький медвежонок живет в Национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски. Рейнджеры парка дали малышу награду «Отважный медвежонок 2026 года» за настойчивость, когда он попал в затруднительное положение этим летом. Медвежонок принадлежит забывчивой медведице по имени Дори, которая в этом сезоне родила двух малышей.

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«Это маленький медвежонок Дори отправился в большое приключение. Он заблудился, пробежал по тропинке полмили и подошел к посетителям, словно спрашивая: «Вы моя мама?». Потом испугался и побежал в неправильном направлении. Через несколько часов он вернулся по тропинке, вынюхивая, где мама», – рассказали рейнджеры Тонгассу.

У черных медведей очень острое обоняние. Точно неизвестно, насколько далеко они могут чувствовать запах, но это по меньшей мере две мили, а может быть и до 20. К счастью, медвежонок смог использовать силу обоняния, чтобы найти Дори.

Тонгасс – самый большой национальный лес в США. Он охватывает большую часть юго-восточной Аляски. В частности, столицу штата Джуно, ледник Менденхолл, многочисленные пешеходные тропы, парящих над землей орлов и множество медведей, охотящихся на еду.

Напомним, что животные по всему миру вынужденно изменяют поведение. Шум от автомобилей, самолетов, суден и другой человеческой деятельности влияет на дикую природу на всех континентах. Из-за постоянного акустичного давления животные тратят больше энергии на поиск пищи, избегают привычных мест обитания и чаще погибают.

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