Потерянный 40 лет назад кошелек вернули владелице: его нашли в неожиданном месте

Также известно, какие ценные вещи были внутри.
Кошелек, потерянный 40 лет назад, был возвращен семье из Онтарио, Канада.
Об этом пишет CBC News.
Эндрю Медли из Детройта рассказал, что работал над складским помещением в ТЦ Eaton Centre в Торонто, когда нашел кошелек в воздухопроводе.
"Я достал кошелек и мы открыли его с коллегой. Мы подумали, что, возможно, ему было несколько лет, и были просто в шоке от того, насколько хорошо там все сохранилось", — рассказал Медли.
Эндрю смог найти владелицу кошелька в Facebook и отправил сообщение женщине и ее дочери Ванессе Остин. Ни одна из женщин не ответила до того, как Медли пришлось покинуть город, поэтому он нашел Остин в LinkedIn и оставил кошелек ей на работе.
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"Он так хорошо сохранился, что кажется, что никто не трогал его за 40 лет", – сказала Ванесса.
В кошельке были ценные для семьи вещи, в том числе фотографии, свидетельство о рождении Остин и иммиграционные документы, изданные на момент прибытия семьи из Сальвадора.
Женщина сказала, что она и ее мать не помнят, как потерялся кошелек, но они часто посещали Eaton Centre.
"Думаю, именно здесь он потерялся или был украден", – сказала она.
Напомним, ранее потерянный в реке кошелек вернули женщине спустя 28 лет. Что там было и курьезная история потери.
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