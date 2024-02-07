Потерянный 40 лет назад кошелек вернули владелице: его нашли в неожиданном месте

Кошелек, потерянный 40 лет назад, был возвращен семье из Онтарио, Канада.

Об этом пишет CBC News.

Эндрю Медли из Детройта рассказал, что работал над складским помещением в ТЦ Eaton Centre в Торонто, когда нашел кошелек в воздухопроводе.

"Я достал кошелек и мы открыли его с коллегой. Мы подумали, что, возможно, ему было несколько лет, и были просто в шоке от того, насколько хорошо там все сохранилось", — рассказал Медли.

Эндрю смог найти владелицу кошелька в Facebook и отправил сообщение женщине и ее дочери Ванессе Остин. Ни одна из женщин не ответила до того, как Медли пришлось покинуть город, поэтому он нашел Остин в LinkedIn и оставил кошелек ей на работе.

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"Он так хорошо сохранился, что кажется, что никто не трогал его за 40 лет", – сказала Ванесса.

В кошельке были ценные для семьи вещи, в том числе фотографии, свидетельство о рождении Остин и иммиграционные документы, изданные на момент прибытия семьи из Сальвадора.

Женщина сказала, что она и ее мать не помнят, как потерялся кошелек, но они часто посещали Eaton Centre.

"Думаю, именно здесь он потерялся или был украден", – сказала она.

Напомним, ранее потерянный в реке кошелек вернули женщине спустя 28 лет. Что там было и курьезная история потери.

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