Потерянный кот вернулся домой через пять месяцев, преодолев 250 километров

Кот / © pexels.com

Реклама

Домашний кот, пропавший во время путешествия в Испанию, как-то смог вернуться домой во Францию через пять месяцев, преодолев около 250 километров.

История возвращения животного стала настоящим шоком и чудом для его владельцев, передает Oddity Central.

Французские супруги Патрик и Эвелин Сир в начале августа в 2025 году возвращались домой в городок Олонзак в регионе Эро после поездки в дельту Эбро в Испании. Во время остановки для заправки на стоянке в Каталонии они ненадолго оставили открытым одно из окон кемпера, когда пошли за кофе. Именно в этот момент, как они предполагают, их черно-белый кот Филу незаметно выпрыгнул наружу.

Реклама

Супруги продолжили путь, не подозревая ничего плохого, ведь Филу часто находил себе уютное место для сна. Спустя всего несколько часов, остановившись у озера Жуаррес во французском регионе Од, они заметили, что кота нет. Поиски в кемпере и попытки выманить его едой не принесли результата — Филу исчез.

На следующий день Патрик и Эвелин вернулись на стоянку в Каталонии, где в последний раз видели кота. Они звали его, расспрашивали прохожих и обратились в местную ассоциацию защиты животных в Массанете, а также подали заявление об исчезновении в Гвардию Гражданскую. Однако несколько дней не поступало никакой информации.

19 августа появилась новая надежда – черно-белого кота заметили вблизи той же зоны отдыха в Каталонии. Пара снова приехала туда из Олонзака и провела ночь в поисках, но тщетно. Хотя кота, похожего на Филу, действительно видели, он исчез, прежде чем кто-то смог к нему приблизиться. Фотографии кошек, найденных испанскими волонтерами, также не подтвердили, что это был их любимец.

В конце концов, Сиры смирились с мыслью, что Филу исчез навсегда. И 9 января в 2026 году, спустя пять месяцев после его исчезновения, произошло неожиданное. С супругами связалась женщина по имени Элен из села Хомпс, неподалеку от Олонзака, и сообщила, что ухаживает за их котом.

Реклама

По ее словам, Филу появился ниоткуда примерно месяц назад — худой, замерзший и изможденный. Элен отвезла его к ветеринару, где микрочип подтвердил, что животное зарегистрировано на Патрика и Эвелин Сир. Хотя телефонные номера в базе данных уже не работали, адрес позволил женщине разыскать владельцев.

Патрик немедленно поехал в Хомпс и был ошеломлен, увидев своего кота – истощенного, но живого и относительно здорового.

Как Филу удалось самостоятельно преодолеть примерно 250 километров, пересекая несколько регионов и государственную границу, остается загадкой. Воспроизвести его маршрут невозможно, однако специалисты отмечают, что у котов чрезвычайно развитая пространственная память, способная сочетать визуальные ориентиры, запахи и звуки даже на очень больших расстояниях.

Напомним, почему кот спит на человеке.