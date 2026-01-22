- Дата публикации
Потерянный кот вернулся домой через пять месяцев, преодолев 250 километров
Пара была шокирована, когда через пять месяцев после исчезновения их кот неожиданно появился вблизи дома.
Домашний кот, пропавший во время путешествия в Испанию, как-то смог вернуться домой во Францию через пять месяцев, преодолев около 250 километров.
История возвращения животного стала настоящим шоком и чудом для его владельцев, передает Oddity Central.
Французские супруги Патрик и Эвелин Сир в начале августа в 2025 году возвращались домой в городок Олонзак в регионе Эро после поездки в дельту Эбро в Испании. Во время остановки для заправки на стоянке в Каталонии они ненадолго оставили открытым одно из окон кемпера, когда пошли за кофе. Именно в этот момент, как они предполагают, их черно-белый кот Филу незаметно выпрыгнул наружу.
Супруги продолжили путь, не подозревая ничего плохого, ведь Филу часто находил себе уютное место для сна. Спустя всего несколько часов, остановившись у озера Жуаррес во французском регионе Од, они заметили, что кота нет. Поиски в кемпере и попытки выманить его едой не принесли результата — Филу исчез.
На следующий день Патрик и Эвелин вернулись на стоянку в Каталонии, где в последний раз видели кота. Они звали его, расспрашивали прохожих и обратились в местную ассоциацию защиты животных в Массанете, а также подали заявление об исчезновении в Гвардию Гражданскую. Однако несколько дней не поступало никакой информации.
19 августа появилась новая надежда – черно-белого кота заметили вблизи той же зоны отдыха в Каталонии. Пара снова приехала туда из Олонзака и провела ночь в поисках, но тщетно. Хотя кота, похожего на Филу, действительно видели, он исчез, прежде чем кто-то смог к нему приблизиться. Фотографии кошек, найденных испанскими волонтерами, также не подтвердили, что это был их любимец.
В конце концов, Сиры смирились с мыслью, что Филу исчез навсегда. И 9 января в 2026 году, спустя пять месяцев после его исчезновения, произошло неожиданное. С супругами связалась женщина по имени Элен из села Хомпс, неподалеку от Олонзака, и сообщила, что ухаживает за их котом.
По ее словам, Филу появился ниоткуда примерно месяц назад — худой, замерзший и изможденный. Элен отвезла его к ветеринару, где микрочип подтвердил, что животное зарегистрировано на Патрика и Эвелин Сир. Хотя телефонные номера в базе данных уже не работали, адрес позволил женщине разыскать владельцев.
Патрик немедленно поехал в Хомпс и был ошеломлен, увидев своего кота – истощенного, но живого и относительно здорового.
Как Филу удалось самостоятельно преодолеть примерно 250 километров, пересекая несколько регионов и государственную границу, остается загадкой. Воспроизвести его маршрут невозможно, однако специалисты отмечают, что у котов чрезвычайно развитая пространственная память, способная сочетать визуальные ориентиры, запахи и звуки даже на очень больших расстояниях.
