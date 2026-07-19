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Потерянный мир майя: под джунглями Мексики археологи совершили сенсационное открытие
До сих пор этот город майя посещали только иногда исследователи. Одним из самых больших открытий во время исследования стала каменная стела.
В мексиканском заповеднике Балам Ку под джунглями обнаружили давно скрытый город майя Эль-Есаль, построенный более 2500 лет назад. Археологи в ходе исследования обнаружили пирамиды, площади и террасы.
Об этом сообщает Daily Galaxy.
Скрытый глубоко в лесах Кампече, город впервые был замечен с помощью аэрофотосъемки LiDAR. До сих пор это место посещали только иногда исследователи. Город занимает монументальную площадь более одного квадратного километра.
Как жил народ майя в городе
Археологическая команда задокументировала обширную церемониальную зону, расположенную вокруг Большого Акрополя — квадратную платформу размером около 150 метров с каждой стороны. Сооружение возвышается примерно на 15 метров над окружающим ландшафтом и поддерживает четыре пирамидальных здания.
Высочайшая пирамида достигает 27 метров над верхней поверхностью платформы.
В ходе раскопок были обнаружены фрагменты керамики фаз Мамом и Чиканель. Это свидетельствует о том, что город был основан между 600 годом до нашей эры и 200 годом н. э., то есть в средний и поздний доклассический период.
Архитектура Великого Акрополя связывает Эль-Есаль с другими важнейшими центрами майя. Археолог, входящий в команду, Атаста Флорес Эскивель отметил сходство с другим городом Эдзной, особенно в периоды, находившиеся под влиянием архитектурной традиции Петена в раннеклассический и ранний доклассический периоды.
Когда город достиг своего расцвета
Археологи обнаружили, что город достиг своего расцвета в позднеклассический период между 600 и 900 годами нашей эры. В это время были добавлены новые площади, большие постройки и искусственные террасы, особенно в северной части поселения.
Исследователи также обнаружили комплексы на вершинах холмов вокруг города. Эти участки содержат насыпи и террасы, которые, возможно, являлись защитными сооружениями для защиты поселения.
Одним из самых больших открытий во время исследования стала каменная стела. Цифровая модель обнаружила фигуру правителя, державшего церемониальный посох и носившего головной убор, связанный с Йопаатом — божеством шторма майя.
Забытый мир города
Возле Великого Акрополя археологи обнаружили группу необычных «гнездовых комплексов», состоящих из низких вытянутых сооружений, расположенных в прямоугольных и круглых узорах.
Планировка напоминает комплекс Чийк Нахб в Калакмуле. Исследователи предполагают, что эти территории могли использоваться как рынки. Эта теория дает новые подсказки о том, как был организован Эль-Исаль и как люди обменивались товарами в городе.
Напомним, библейская загадка Ковчега Завета получила новые подсказки.