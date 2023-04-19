Потерянный попугай вернулся домой благодаря тому, что начал говорить на вечеринке с людьми (фото)

Американец рассказал необычную историю о возвращении своего потерявшегося попугая.

Об этом пишет news.yahoo.com.

Брент Чедвелл, живущий в Кейп-Коралл, штат Флорида, поделился, что Тики живет с его семьей пять лет. Он начал ухаживать за птицей, когда пернатому было всего 4-5 недель, и его еще нужно было кормить из капельницы.

Впрочем, недавно любимая мужчины позвонила и сообщила, что его любимая птичка вылетела.

Фото: news.yahoo.com

"Я подумал: "С вероятностью 50% его что-нибудь съест. Он очень дружелюбный и очень милый. Он не кричит, не дерется. Он весь день разговаривает и издает милые звуки. Его действительно тяжело не любить. Тики просто подошел бы к аллигатору, и его съели бы. У него нет понятия: "О, это существо может попытаться съесть меня, поэтому я должен уйти от него. Его только обнимали и любили", - рассказал Чедвелл.

Тогда Брент ходил по улицам вокруг своего дома рано утром перед работой и поздно вечером по возвращению домой. Мужчина просил всех, кто попадался ему на пути, следить за маленькой зеленой птичкой. Также он разместил фотографию Тики в Facebook.

Фото: news.yahoo.com

Шли дни, Чедвелл все больше беспокоился о том, что он никогда не найдет Тики. Он надеялся, что птица приземлится во дворе человека в поисках пищи и воды и кто-то его заметит.

На Пасху мужчина получил сообщение в Фейсбуке, в котором говорилось, что Тики найден.

"Я сразу же начал плакать, потому что был так счастлив", — сказал он.

Как оказалось, попугай приземлился на заднем дворе семьи, устроившей пасхальную вечеринку. Мужчина на вечеринке снова и снова начал слышать "Пикабу" и подумал, что это играют его племянница и племянник. Впрочем, он обернулся и увидел попугая.

Фото: news.yahoo.com

Сестра мужа, ветеринар, заманила Тики на руку, чтобы дать ему пищу и воду. Тогда семья зашли в Facebook, чтобы найти информацию о пропавшем пернатом, и связались с Чедвеллом.

Владелец животного сразу бросился к своему любимцу.

"Он был так счастлив, что закричал "Пикабу" и ткнулся клювом мне в лицо", — сказал Чедвелл.

Мужчина очень благодарен семье, которая нашла Тики, и всем людям, которые помогли распространить информацию в Сети. Также он призвал всех, кто может потерять своих домашних животных, не сдаваться и продолжать поиски.

Напомним, в Индии попугай назвал имя преступника и помог раскрыть резонансное убийство. Убийц приговорили к пожизненному заключению.

Читайте также: