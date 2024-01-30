Потерянный в реке кошелек вернули женщине через 28 лет: что там было и курьезная история потери

Мужчина из Аризоны, США, занимавшийся каякингом и дайвингом со своей семьей на Соленой реке, нашел потерянный в 1995 году кошелек и смог вернуть его владелице.

Об этом пишет UPI.

Джереми Бингем из Месы сказал, что он отдыхал на реке со своими братьями, сестрами и сыновьями, когда нашел разорванный кошелек на глубине примерно 5 метров.

"Найти кошелек, который был потерян и хранился в реке более 28 лет, было настоящим удовольствием – все равно, что найти маленькую капсулу времени с кредитными картами Sears и JCPenny", — сказал он.

В кошельке было несколько кредитных карт и водительские права, принадлежащие женщине по имени Джулия Хся.

Бингем сказал, что он месяцами искал Хся в Интернете и смог связаться с ней в социальной сети.

Читайте главные новости дня:

Джулия, живущая в Чикаго, рассказала, что в 1995 году она была в гостях у своего двоюродного брата Арнольда в Аризоне со своим тогдашним парнем Полом и шестилетним двоюродным братом Мэтью, когда потеряла кошелек.

По ее словам, тогда Арнольд купил новый грузовик и хотел продемонстрировать его, переехав через реку. Однако он неправильно оценил глубину воды, и в результате автомобиль поплыл по течению и наполнился водой.

Женщина смогла помочь Мэтью отстегнуть ремень безопасности. Добраться до берега им помогли Пол и несколько очевидцев, бросившихся на помощь. Она сказала, что потеряла кошелек вместе со всем, что имела при себе, кроме фотоаппарата, висевшего у нее на шее.

Кошелек уже выслали по почте его владелице.

"Я с нетерпением жду возможности увидеть, что это за кошелек. Я умираю от желания увидеть, как я выгляжу на фотографии. Я даже не знала, что у меня были кредитные карты", — сказала она.

Напомним, еще один потерянный кошелек был найден спустя 65 лет. Подрядчик нашел старый кошелек за стеной кинотеатра. Внутри обнаружили фотографии, открытки и лотерейный билет, позволявший в 1959 году выиграть новый Chevrolet.

Читайте также: