Потомки нашли в доме своих предков реликвии из прошлого века: что там было (фото)

Тами Нуксалл из США обнаружила удивительные "реликвии" на заброшенном ранчо своих предков в штате Орегон, которое она ремонтирует последние три лета.

Фотографиями находок женщина поделилась на одном из тематических форумов в Reddit, собрав множество реакций и комментариев.

Тами вспоминает, что эту находку, исследуя подземелье, первыми сделали ее сын Аксель, которому тогда было 10 лет, и на два года старше его племянник Лукас.

"Дети пришли ко мне с этим ботинком. Все были удивлены и, честно говоря, немного напуганы. Трудно сказать точно, сколько ему лет. Видела такую обувь, когда в детстве ходила в музей во время школьной экскурсии. Меня радует мысль, что ботинок принадлежал кому-то из наших предков, но даже если это не так, то все равно это особенная вещь", — рассказывает Нуксалл.

Тами нашла обувь своих предков на ранчо / Фото: reddit

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Прабабушка и прадедушка Тами приобрели недвижимость в конце 1920-х или начале 30-х годов, расширив небольшое помещение площадью 400 квадратных футов, чтобы сделать его более пригодным для жизни.

Во время реставрационных работ в доме родственники нашли и другие сокровища прошлого: пневматическое ружье, монеты, колеса от телеги, старые мраморные шарики, костяные пуговицы, бутылки, игрушки, бейсбольный мяч и даже старые пластинки Тома Петти и американской рок-группы Heart Breakers.

"Существует старая семейная легенда. Когда мой дедушка был мальчиком, то якобы потерял золотую монету где-то во дворе у дома. Мы до сих пор не нашли ее, но продолжаем искать", — добавляет Нуксалл.

Напомним, в Чехии новый хозяин только что унаследованного от родственника дома обнаружил на его чердаке советские ракеты.