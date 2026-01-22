Потратила 14 тысяч долларов: как женщина сдала экзамен на вождение с 960-й попытки

Реклама

Женщина из Южной Кореи вошла в историю, сдав экзамен на вождение только с 960-й попытки и потратив более 14 тысяч долларов.

Об этом пишет Unilad.

68-летняя (на момент сдачи экзамена - 69-летняя) Ча Са-Сун установила рекорд Гиннеса и стала символом настойчивости и силы воли.

Несмотря на то, что водительское удостоверение она получила еще 15 лет назад, история Са-Сун до сих пор вызывает восхищение во всем мире. О ней упоминают международные СМИ, британская автомобильная сервисная компания RAC и пользователи социальных платформ, в частности Reddit.

В интервью The New York Times Ча Са-Сун рассказала, что начала учиться управлять автомобилем только в 60 лет. По ее словам, раньше она была «слишком занята воспитанием четырех детей».

Самым сложным для нее оказался не только практический, но и теоретический экзамен. Как отмечает компания RAC, назвавшая женщину «национальной знаменитостью за ее настойчивость и преданность», Са-Сун испытывала трудности с обоими этапами получения водительских прав.

Первую попытку сдать письменный экзамен она предприняла в апреле в 2005 году, однако провалилась. Впрочем, женщина не сдалась и продолжала приходить снова и снова. По подсчетам, она сдавала экзамены с частотой, эквивалентной «одному экзамену в день, пять дней в неделю в течение трех лет», пока в конце концов не смогла преодолеть теоретическую часть.

После этого ее ждал еще более сложный этап — практический экзамен, который она сдавала более 100 раз. В общей сложности Ча Са-Сун прошла через 960 попыток, прежде чем получила водительское удостоверение. Один из пользователей YouTube охарактеризовал ее историю словами: "Женщина с чистой решительностью и сильной волей".

Сама Са-Сун объясняет свою настойчивость практическими причинами. Водительские права были ей нужны, чтобы самостоятельно ездить на работу, где она продавала овощи, а также возить внуков в зоопарк.

День, когда она наконец сдала экзамен, стал настоящим праздником. Инструктор автошколы Jeonbuk Driving School рассказал The New York Times: "Мы все вышли, поздравляли ее, обнимали и дарили цветы".

По оценкам, только на сдачу экзаменов Ча Са-Сун потратила более 14 тысяч долларов — не считая стоимости многочисленных уроков вождения. Инструктор признался: «Мы не решались сказать ей, чтобы она бросила, потому что она продолжала приходить».

История получила счастливое завершение: узнав о рекорде, южнокорейский автопроизводитель Hyundai подарил женщине новый автомобиль стоимостью около 15 тысяч долларов.

