Игрушки Jellycat. Фото: Jellycat

Британка Эми Дейнс, известная своей любовью к секонд-хендам, наткнулась на настоящее сокровище. Во время шопинга в благотворительном магазине она заметила в корзине две мягкие игрушки от бренда Jellycat — компании, чьи изделия ценят коллекционеры за уникальный дизайн и отличное качество.

Об этом сообщило издание Mirror.

«Сегодня я нашла две очень редкие вещи в благотворительном магазине, которые я искала очень давно», — рассказала Эми в видео, которое быстро разлетелось TikTok.

Первым трофеем стал большой плюшевый кролик Jellycat, который обычно стоит 40-60 фунтов стерлингов (примерно 2 200-3 300 грн — Ред.). На ценнике было всего 3 фунта (примерно 165 грн — Ред.), но на кассе продавщица взяла с нее всего 1 фунт (примерно 55 грн — Ред.).

Впоследствии Эми откопала еще одну жемчужину — шерстистого мамонта Jellycat, который сейчас продается онлайн примерно за 68 фунтов (примерно 3 740 грн — Ред.). В итоге она заплатила всего 2 фунта (примерно 110 грн — Ред.) за обе игрушки и планирует выставить их на аукционе Tilt.

Комментарии под видео не заставили себя ждать.

«Совершенно замечательные находки. Не уверен на 100%, что зайчик стоит 40-60 фунтов стерлингов, другие цвета точно стоят много, но кремовый и бежевый обычно не продаются дорого», — написал один пользователь.

Другой добавил: «Не могу поверить, что они взяли с вас по 1 фунту стерлингов с каждого! Какая находка, вам повезло».

Но не все были в восторге. Некоторые обвинили Эми в том, что она должна была бы заплатить полную сумму, ведь магазин работает на благотворительность.

В ответ женщина объяснила: «Я дала им именно то, что они хотели. Она увидела цену и сказала, что все товары снижены до 1 фунта стерлингов».

Игрушки Jellycat давно стали объектом коллекционирования. Из-за ограниченных выпусков их цена на вторичном рынке может достигать десятков или даже сотен фунтов.

Напомним, жительница Львова удивила находками в магазине секонд-хенд. Она рассказала, что нашла там 100 долларов и новое платье, стоимость которого 200 евро.