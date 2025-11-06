- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 292
- Время на прочтение
- 2 мин
Потратила копейки — получила сокровище: женщина купила в секонд-хенде редкие коллекционные игрушки
Обычный поход в благотворительный магазин стал для британки настоящей удачей — она приобрела редкие игрушки Jellycat за копейки.
Британка Эми Дейнс, известная своей любовью к секонд-хендам, наткнулась на настоящее сокровище. Во время шопинга в благотворительном магазине она заметила в корзине две мягкие игрушки от бренда Jellycat — компании, чьи изделия ценят коллекционеры за уникальный дизайн и отличное качество.
Об этом сообщило издание Mirror.
«Сегодня я нашла две очень редкие вещи в благотворительном магазине, которые я искала очень давно», — рассказала Эми в видео, которое быстро разлетелось TikTok.
Первым трофеем стал большой плюшевый кролик Jellycat, который обычно стоит 40-60 фунтов стерлингов (примерно 2 200-3 300 грн — Ред.). На ценнике было всего 3 фунта (примерно 165 грн — Ред.), но на кассе продавщица взяла с нее всего 1 фунт (примерно 55 грн — Ред.).
Впоследствии Эми откопала еще одну жемчужину — шерстистого мамонта Jellycat, который сейчас продается онлайн примерно за 68 фунтов (примерно 3 740 грн — Ред.). В итоге она заплатила всего 2 фунта (примерно 110 грн — Ред.) за обе игрушки и планирует выставить их на аукционе Tilt.
Комментарии под видео не заставили себя ждать.
«Совершенно замечательные находки. Не уверен на 100%, что зайчик стоит 40-60 фунтов стерлингов, другие цвета точно стоят много, но кремовый и бежевый обычно не продаются дорого», — написал один пользователь.
Другой добавил: «Не могу поверить, что они взяли с вас по 1 фунту стерлингов с каждого! Какая находка, вам повезло».
Но не все были в восторге. Некоторые обвинили Эми в том, что она должна была бы заплатить полную сумму, ведь магазин работает на благотворительность.
В ответ женщина объяснила: «Я дала им именно то, что они хотели. Она увидела цену и сказала, что все товары снижены до 1 фунта стерлингов».
Игрушки Jellycat давно стали объектом коллекционирования. Из-за ограниченных выпусков их цена на вторичном рынке может достигать десятков или даже сотен фунтов.
Напомним, жительница Львова удивила находками в магазине секонд-хенд. Она рассказала, что нашла там 100 долларов и новое платье, стоимость которого 200 евро.