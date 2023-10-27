Потребовался погрузчик: компания выплатила 23 500 долларов долга монетами весом 3 тонны

В США сварочная компания, пытавшаяся выплатить субподрядчику компенсацию в размере 23 500 долларов, отправила деньги отдельными монетами весом 3 тонны.

Об этом сообщает apnews.com.

В результате субподрядчик обратился в суд. Судья из Колорадо Джозеф Финдли принял решение, что компания JMF Enterprises "действовала злонамеренно и недобросовестно", доставив изготовленный по заказу металлический ящик с монетами, который был слишком тяжел для перевозки в грузовом лифте в офисах для юристов Fired Up Fabrications. Для перевозки средств потребовался погрузчик.

Финдли приказал JMF произвести оплату более традиционным методом, например чеком. Он также сказал, что компании теперь придется отдать сумму побольше – заплатить дополнительно примерно 8092 доллара для покрытия судебных издержек в связи с последующим спором о том, имеет ли компания право платить монетами.

Один из юристов субподрядчика Даниэль Бим рассказал телеканалу KCNC-TV, что оплата монетами была "символическим средним пальцем".

Со своей стороны юристы JMF заявили, что в соглашении не указано, как должны быть выплачены деньги. Также они заверили, что компания не имела цель навредить.

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