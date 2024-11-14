Потренируйте свой уровень интеллекта и наблюдательности: найдите три отличия за 15 секунд

Тесты на отличия – это не только развлекательная форма тестирования, такие тесты с помощью сравнительных упражнений, стимулируют мозг, улучшают концентрацию и умение сосредотачиваться на деталях. Кроме того, они определяют ваш интеллектуальный уровень. Любые тесты на отличия проверяет способность выявлять аномалии между двумя почти идентичными изображениями.

Предлагаем один из следующих текстов. Нужно выявить три отличия между изображениями этого делового мужчины за 15 секунд.

Тест

Сфокусируйтесь и проверьте свою наблюдательность. Если вам не удалось самостоятельно найти все три отличия за 15 секунд или более длительное время, ответ обведен на рисунке.