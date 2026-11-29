Мужчина похудел на 26 кг / © Daily Mail

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Отец троих детей из Австралии поделился потрясающими фотографиями до и после своей трансформации тела. Он раскрыл секреты похудения на 26 кг и формирования пресса с «шестью кубиками».

Об этом пишет The Daily Mail.

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44-летний доктор Гамер Вердиан, успешный стоматолог, большую часть своей взрослой жизни боролся с изнурительным циклом «диет-качелей», когда вес то снижается, то снова возвращается. Имея рост 193 см и вес 126 кг, он все больше разочаровался из-за увеличения объема талии, нехватки энергии и постоянной необходимости покупать большие костюмы для работы.

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Сочетая управление 120 работниками, деловые поездки и воспитание троих детей вместе с женой, Гамер годами убеждал себя, что «нет времени» сделать здоровье своим приоритетом. Однако откровенный взгляд на себя в зеркале гостиничной ванной комнаты два года назад заставил его посмотреть приоритеты.

Преисполненный решимости привести себя в форму, он кардинально просмотрел рацион, обязался проводить по две тренировки в день и выработал совершенно новый подход к здоровью и фитнесу.

Прошло два года — и сейчас Гамер поддерживает вес 100 кг, имеет рельефное телосложение, новую уверенность в себе и больше энергии, чем когда-либо раньше. Теперь он откровенно рассказывает, что именно ел, чтобы сбросить лишние килограммы, по какой программе тренировался для рельефного пресса, а также об изменении мышления, которая наконец-то помогла разорвать многолетний замкнутый круг набора и потери веса.

Жизнь на «диетах-качелях» нужно было остановить

Несмотря на значительный спортивный опыт, Гамер признался, что поддержание здорового веса было для него постоянной борьбой на протяжении большей части взрослой жизни.

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«Я был худшим примером человека на «диетах-качелях». По характеру я максималист – либо все, либо ничего», – рассказал он.

Обычно он три-шесть месяцев правильно питался и упорно тренировался, но потом какая-то травма перечеркивала весь прогресс, и месяцы тяжелого труда шли насмарку.

«К тому же я отношусь к тем людям, которые чувствуют себя глубоко несчастными, когда не находятся в хорошей физической форме и не чувствуют себя здоровыми», — заметил мужчина.

Поворотный момент наступил, когда Гамер случайно наткнулся на подкаст с участием своего бывшего бизнес-коуча, предпринимателя Дэна Мартелла, который назвал прохождение челленджа 75 Hard одним из самых тяжелых испытаний в своей жизни. Для человека с естественным духом соперничества это стало именно той мотивацией, которой ему не хватало.

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Изнурительный режим тренировок

Осознав, что в 40 лет организм уже не выдерживает высокоинтенсивных нагрузок в стиле баскетбола или тренировок F45, которые раньше доставляли ему удовольствие, Гамер избрал другой подход к физической активности.

Его распорядок состоял из ежедневной силовой тренировки с отягощениями, а позже в течение дня — легкой пробежки или ходьбы с дополнительным весом, причем каждая тренировка длилась не менее 45 минут. Чтобы вписать это в свой напряженный график, стоматолог обычно просыпался в 4:15 утра, а на работу приезжал в 7:30.

Он придерживался этой программы более года при поддержке своего фитнес-тренера. По поводу питания Гамер поставил себе две строгие ежедневные цели: потреблять не более 2 000 калорий и набирать 200 граммов белка.

Однако при его очень плотном рабочем графике готовить и съедать пять-шесть белковых блюд в день было нереально.

«Я выпивал по три протеиновых коктейля в день», — рассказал он, уточнив, что каждый из них содержал двойную порцию протеинового порошка.

Завтрак и обед обычно состояли из протеиновых коктейлей, в течение дня он перекусывал протеиновым батончиком и суше, а вечером садился ужинать белковым блюдом с большим количеством овощей.

И хотя мужчина признал, что делать такую большую ставку на коктейле не всегда лучше, чем есть цельные продукты, именно удобство помогло ему не сорваться и соблюдать режим.

Значительную часть своего успеха он объясняет достаточным потреблением воды, приемом добавок и качественным сном, заметив, что его строгий план питания и интенсивный график тренировок были разработаны под его личные цели и могут подойти не каждому.

День Гамера в тарелке

Чтобы поддерживать изнурительный режим тренировок и одновременно сбрасывать килограммы, Гамер соблюдал высокобелковый рацион с контролем калорийности, который был удобен и легко вписывался в его плотный график.

Завтрак: двойная порция протеинового коктейля, смешанного с водой и креатином

Обед: двойная порция протеинового коктейля и протеиновый батончик

Перекус во второй половине дня: суши

После тренировки: двойная порция протеинового коктейля

Ужин: белковое блюдо с большим количеством овощей и изредка немного фруктов

Ежедневные нормы: до 2000 калорий и 200 г белка

Хотел стать лучшим примером для своих детей

Потратив большую часть последних 20 лет на погоню за «шестью кубиками» пресса, Гамер осознал, что желание стать здоровым, более энергичным отцом и достойным примером для своих детей является более сильным стимулом.

«Я ставил себя на последнее место и называл это самопожертвованием. Вы получаете не свои цели, а свои стандарты. Я перестал просто надеяться, что когда-нибудь буду в форме, и решил, что я — тренирующийся человек. Каждый день. В любом городе», - сказал он.

Одним из самых приятных результатов его трансформации стало то, как изменилось отношение к нему своих детей. Его сыновья теперь хотят сразиться с ним, потому что он «очень сильный», самый молодой просит показать мышцы, а дочь даже заметила, что он в лучшей физической форме, чем другие папы. Он подчеркнул: «Позитивная поддержка, которую я получаю от своих детей, – это для меня все».

Уровень его энергии вырос на 50%

Кроме очевидных физических изменений Гамер оценивает, что уровень его энергии сейчас на 25–50% выше, чем до трансформации. Для мужчины, регулярно работающего по 12 часов в день, а затем возвращающегося домой к троим детям, эта дополнительная энергия оказалась бесценной.

Хотя его собственная трансформация включала чрезвычайно изнуряющий фитнес-челлендж, он настаивает, что другим занятым родителям не обязательно прибегать к таким радикальным шагам, чтобы достичь ощутимых изменений.

Он советует обратить внимание на то, сколько времени ежедневно уходит на пролистывание ленты в телефоне, и направить часть этого времени на тренировку. По его словам, даже 15 минут физической активности способны со временем принести результат.

«Делать каждый день маленькие шаги гораздо лучше, чем пытаться сделать что-то грандиозное, и ставить свое здоровье во главу угла — это не эгоизм», — отметил он.

Напомним, что 31-летний Брендан Бродхед из Лидса весил 236 кг и почти не выходил из дома из-за тревоги и стыда. Ради детей он изменил образ жизни, а после шунтирования желудка его вес снизился до 104 кг.

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