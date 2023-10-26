Повар озадачила рецептом "идеального лосося" в посудомойке: видео стало вирусным в Сети

Она показала процесс приготовления.
Женщина озадачила, что готовит морепродукты в посудомойке.
Элейн Зани, ведущая кулинарный блог в TikTok, призналась, что использует нетрадиционный метод в частности для приготовления лосося, для которого не нужна кастрюля или сковорода.
В 51-секундном ролике, который стал вирусным в Сети, собрав 3,4 миллиона просмотров и 8500 сохранений, инновационная шеф-повар объясняет свой процесс.
"Начните с филе лосося, по желанию добавьте немного лимона, потом я использую свежую зелень, например укроп и розмарин", — рассказала она. "Следующим я добавляю чеснок, масло, соль и перец по вкусу".
@zaineylainey007 Best salmon recipe #yummy #food #fyp #foryou #viral #cooking #easy #foodie #dinner #home #wow #omg ♬ original sound — Elaine Lainey Zany
Блогер из Орландо, США, сказала подписчикам, что когда рыба будет подготовлена, ее нужно завернуть в алюминиевую фольгу и убедиться, что отверстий нет.
"Поместите его в верхнюю полку посудомоечной машины и пропустите через полный цикл горячей воды и нагрев досуха", — продолжает она.
После завершения цикла Зани открывает посудомоечную машину и показывает "идеально приготовленный лосось".
"Когда это будет сделано, достаньте его, откройте и наслаждайтесь".
Если многие пользователи сохранили рецепт и уже спланировали попробовать способ женщины, у многих зрителей возникли беспокойства относительно этого блюда.
- У нас нет печи???
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- Следующая серия о туалетном вине.
Напомним, работник известной крупной пивоварни помочился в резервуар с солодом. Он испортил репутацию бренда.
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