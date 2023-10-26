Повар озадачила рецептом "идеального лосося" в посудомойке: видео стало вирусным в Сети

Женщина озадачила, что готовит морепродукты в посудомойке.

Элейн Зани, ведущая кулинарный блог в TikTok, призналась, что использует нетрадиционный метод в частности для приготовления лосося, для которого не нужна кастрюля или сковорода.

В 51-секундном ролике, который стал вирусным в Сети, собрав 3,4 миллиона просмотров и 8500 сохранений, инновационная шеф-повар объясняет свой процесс.

"Начните с филе лосося, по желанию добавьте немного лимона, потом я использую свежую зелень, например укроп и розмарин", — рассказала она. "Следующим я добавляю чеснок, масло, соль и перец по вкусу".

Блогер из Орландо, США, сказала подписчикам, что когда рыба будет подготовлена, ее нужно завернуть в алюминиевую фольгу и убедиться, что отверстий нет.

"Поместите его в верхнюю полку посудомоечной машины и пропустите через полный цикл горячей воды и нагрев досуха", — продолжает она.

После завершения цикла Зани открывает посудомоечную машину и показывает "идеально приготовленный лосось".

"Когда это будет сделано, достаньте его, откройте и наслаждайтесь".

Если многие пользователи сохранили рецепт и уже спланировали попробовать способ женщины, у многих зрителей возникли беспокойства относительно этого блюда.

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