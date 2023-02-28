Поворот на 360 градусов над океаном: пилот EasyJet показал пассажирам впечатляющее северное сияние

Пилот EasyJet в ночь на понедельник 27 февраля совершил поворот на 360 градусов над океаном. А все для того, чтобы пассажиры смогли увидеть «невероятный» вид на северное сияние.

Об этом пишет Independent.

Самолет, летевший из исландского Рейкьявика в аэропорт Манчестера, с высоты птичьего полета снял невероятное природное явление, которое было видно в ночном небе из-за «преходящих разрывов облаков».

На фотографиях, сделанных пассажиром на борту, на ночном небе видны зеленые, фиолетовые и розовые полосы.

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Вернувшийся из помолвки в Исландии фотограф Адам Гроувс сказал Manchester Evening News: «Мы наполовину ожидали их, поскольку прогноз полярного сияния был высоким, но низкая облачность в Исландии на прошлой неделе означала, что мы не увидели их с земли. Мы надеялись увидеть их, пока были там, но не получили возможности.

Большие ожидания к @easyJet pilot of EZY1806 от Рейкьявика к Манчестеру, который идёт 360 лет, посреди огня, чтобы сделать все, все трейдеры могут быть помещены на второстепенные огни pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) 27 Feb. 2023

Напомним, новой «Мечте» быть, ведь авиаконструкторы ГП «Антонов» уже над этим работают, а пока идет демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета.

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