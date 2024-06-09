Появление "зеленой кометы" предвещает чрезвычайные события в России — астролог Влад Росс

Приближение к Земле так называемой "зеленой кометы" может спровоцировать кровавый бунт в России, после которого государство-агрессор не сможет вести свою войну в Украине.

Такое предположение сделал известный астролог Влад Росс.

По его словам, "зеленая комета", которая уже видна в ночном небе невооруженным глазом, может принести перевороты в тех странах, где происходит полный беспредел. В частности, в Кремле возможны неожиданные ситуации и даже переворот.

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"Особенно это стало вероятным после устранения генерала Попова. Армия РФ может пойти против возглавляющей Россию ФСБ и свергнуть эту власть. Будем надеяться на бунт и повторение в России событий 1917 года, когда армия пошла на столицу Петербург и свергла царя", — заметил астролог.

В то же время Влад Росс прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться в течение всего года, причем до октября украинским войскам придется держать оборону.

"Звезды говорят, что в октябре-ноябре 2024 года ВСУ перейдут в контрнаступление. Раньше октября не выйдет", — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что война может закончиться в 2025 году, а в июне этого года у Украины много шансов уничтожить навсегда Крымский мост.

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