Пойдет ли Украина в наступление и кто нам будет помогать: астролог удивил предвидением

Астролог считает, что сейчас у Украины нет ресурсов.

Астролог Владимир Бадиян предполагает, что уже осенью 2024 года у Украины вновь будет ресурс, чтобы пойти в наступление против российских оккупантов.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Владимир Бадиян отметил, что сейчас у Украины существенные проблемы из-за нехватки ресурсов.

"У нас сейчас нет ресурсов. И их до конца лета не будет. У нас еще есть ресурс дронов, но есть проблемы с ПВО. У нас будет разрушена инфраструктура где-то на 80%. Но такого локдауна, что все ляжет, не будет", – сказал он.

Астролог добавил, что все изменится осенью, и тогда может даже начаться наступление Сил обороны.

"Как я понимаю – мы стоим в обороне. Мы активизируемся с осени и дай Бог, чтобы это было в начале осени. Нам будет помогать какая-то страна Востока. До конца года мы получим 80% из того, что мы просим. Это будет, как Дед" Мороз. У нас будут новые технологии", — объяснил астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, таролог предусмотрела окончание войны в Украине.

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