Поймал джекпот на крючок: обычная рыбалка мгновенно сделала парня долларовым миллионером

Обычная рыбалка превратила 26-летнего австралийца в миллионера / © Фото из открытых источников

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После футбольной тренировки 26-летний Мэтью Морис вместе с младшим братом отправился на рыбалку к водоему Корробори-Биллабонг неподалеку от австралийского города Дарвин. Там мужчина поймал баррамунди длиной около 80 сантиметров, на теле которого заметил красную призовую метку. Рыба оказалась пропуском к главному выигрышу конкурса Million Dollar Fish — миллиону австралийских долларов (примерно 623 тысячи евро).

Об этом пишет ABC News.

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Как рыбак понял, что поймал миллион

Морис заметил красную метку почти сразу — рыба выпрыгнула из воды в первые секунды после поклевки. На ней было написано Season 12. Мужчина понял, что это не обычный улов, и начал вытаскивать рыбу. Помогли и люди из лодки неподалеку. Сам рыбак назвал эти две минуты самыми стрессовыми в своей жизни.

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Баррамунди оказался единственной рыбой с призовой меткой на один миллион долларов в 12-м сезоне конкурса Million Dollar Fish. О победе Мэтью лично сообщила глава правительства Северной Территории Лия Финоккьяро. Услышав новость, он расплакался, а затем сразу позвонил матери и сообщил, что стал миллионером.

Выигрыш мужчина планирует потратить на покупку дома, погашение долгов и собственные нужды. По его словам, он хочет распорядиться деньгами разумно, но позволит себе и немного приятных покупок.

Как работает конкурс Million Dollar Fish

Конкурс проводят в Северной Территории Австралии, чтобы поощрить туристов и рыбаков приезжать к местным водоемам. В рамках 12-го сезона, который длится с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027-го, в реки и эстуарии выпустили одного баррамунди с меткой на миллион долларов и еще 100 рыб с призами по 10 тысяч австралийских долларов. Условия участия обнародованы на официальном сайте конкурса.

Морис стал лишь вторым участником за 12 лет истории соревнования, которому удалось поймать главную призовую рыбу. Первым был Киган Пэйн — он выиграл миллион долларов в апреле 2024 года. После победы Мориса в австралийских водоемах еще остаются 96 баррамунди с метками на 10 тысяч долларов каждый.

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Необычные уловы и рыболовные приключения

Иногда рыболовная сетка приносит не только рыбу. На побережье Балтийского моря в Польше мужчина случайно выловил кусок янтаря весом около 150 граммов. Его оценили примерно в 1500 злотых — необычное сокровище из морского улова стало для рыбака приятной неожиданностью.

Еще одна необычная находка появилась на побережье Чили — там обнаружили почти пятиметрового сельдевого короля, которого в народе называют «рыбой Судного дня». Древние поверья связывают его появление с землетрясениями и цунами, однако ученые не нашли убедительного подтверждения такой связи. Глубоководная рыба протяженностью 4,8 метра привлекла внимание местных жителей и исследователей.

А в Днепре возле Запорожья рыбаки выловили солнечного окуня — чужеродного хищника, природной средой которого являются водоемы Северной Америки. Эта рыба уже распространилась в украинских водоемах и может наносить ущерб местным видам, поедая их икру и молодняк. Как чужеродный хищник оказался в Днепре, объясняли специалисты.

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