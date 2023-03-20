Поймали за рулем "половины машины": женщина шокировала состоянием своего авто (фото)

Полицейские Австралии были ошеломлены, увидев, как к ним ехала "половина машины".

Правоохранители поделились, что автомобиль выглядел так, "будто им управляла Круэлла или сам дьявол".

Черный Hyundai Palisade 2022 года не имел ни лобового, ни заднего стекла, а также полностью отсутствовали панели, которые должны были закрывать двигатель.

Фото: Victoria Police

Соответствующие фото опубликовали в Facebook полиции штата Виктория.

Фото: Victoria Police

Вместе со снимками правоохранители в шутку опубликовали контрольный список перед выходом из дома: Ключи? Есть. Кошелек? Есть. Передняя часть автомобиля? Нет".

Фото: Victoria Police

Интересно, что накануне водителя уже штрафовали, предупредив ее о том, что она не должна управлять автомобилем. Впрочем, она проигнорировала это и снова села за руль.

В результате 41-летнюю женщину еще раз оштрафовали на 740 австралийских долларов (496 долларов США).

Напомним, мужчина из Массачусетса, США, пытался нанять киллера для убийства своей жены. Ему теперь грозит до десяти лет за решеткой.

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