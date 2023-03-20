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Поймали за рулем "половины машины": женщина шокировала состоянием своего авто (фото)

Поймали за рулем "половины машины": женщина шокировала состоянием своего авто (фото)

Дата публикации
Просмотры
2255
Время на прочтение
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Поймали за рулем "половины машины": женщина шокировала состоянием своего авто (фото)

Фото: Victoria Police

Женщину дважды оштрафовали.

Полицейские Австралии были ошеломлены, увидев, как к ним ехала "половина машины".

Правоохранители поделились, что автомобиль выглядел так, "будто им управляла Круэлла или сам дьявол".

Черный Hyundai Palisade 2022 года не имел ни лобового, ни заднего стекла, а также полностью отсутствовали панели, которые должны были закрывать двигатель.

© Victoria Police
Фото: Victoria Police

Соответствующие фото опубликовали в Facebook полиции штата Виктория.

© Victoria Police
Фото: Victoria Police

Вместе со снимками правоохранители в шутку опубликовали контрольный список перед выходом из дома: Ключи? Есть. Кошелек? Есть. Передняя часть автомобиля? Нет".

© Victoria Police
Фото: Victoria Police

Интересно, что накануне водителя уже штрафовали, предупредив ее о том, что она не должна управлять автомобилем. Впрочем, она проигнорировала это и снова села за руль.

В результате 41-летнюю женщину еще раз оштрафовали на 740 австралийских долларов (496 долларов США).

Напомним, мужчина из Массачусетса, США, пытался нанять киллера для убийства своей жены. Ему теперь грозит до десяти лет за решеткой.

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Дата публикации
Просмотры
2255
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