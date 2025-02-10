Пойман крупнейший самец белой акулы в мире: длина, вес и фото гиганта

Исследовательская группа OCEARCH поймала самого крупного самца белой акулы. К слову, во всем мире сейчас этот вид внесен в список уязвимых. Ученые в США и Канаде встревожены, поскольку на пляже выбрасываются большие белые акулы с гигантским мозгом.

Акула по кличке Контендер была впервые замечена и выпущена на свободу 17 января, пишет CBS News. OCEARCH отслеживает акул, чтобы учить их поведение и схемы миграции.

Контендер, названный в честь партнера OCEARCH – компании Contender Boats, является самой большой белой акулой-самцем, которую группа когда-либо поймала, обозначила и выпустила в западной части северной части Атлантического океана.

По данным OCEARCH, длина взрослой акулы составляет 420 см, а вес – примерно 750 кг.

Акула Контендер / Фото: instagram.com/ocearch

В социальных сетях организация показала видео и назвала его "настоящим океанским гигантом".

Впервые Контендер был замечен примерно в 72 км от побережья южной Джорджии. С тех пор Контендер проплыл около 270 км, двигаясь дальше в море и уплывая на юг к северной Флориде. В пятницу утром он плавал в водах у острова Сент-Августин, согласно данным онлайн-трекинга, предоставляемых его меткой.

Акула Контендер / Фото: instagram.com/ocearch

OCEARCH также сообщила, что собрала "важные биологические" образцы у Контендера, в частности, из его мочеполовой системы, которые сейчас анализируются и будут использованы в других исследованиях, отметили в организации.

Акула Контендер / Фото: instagram.com/ocearch

Метка на акуле будет продолжать предоставлять информацию о ее местонахождении в течение примерно пяти лет, заявили в OCEARCH. В течение этого времени организация сможет отслеживать его передвижение. Его местонахождение, а также местонахождение других акул с метками OCEARCH можно будет просмотреть в Интернете.

Акула Контендер / Фото: instagram.com/ocearch

Напомним, "девственная" акула родила несмотря на то, что живет в аквариуме без самца.

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