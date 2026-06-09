«Поймай меня, если сможешь» в реальной жизни: пилот 17 лет летал по поддельным документам

Как в кино: в США поймали фальшивого капитана авиалайнера, который 17 лет водил за нос Air Canada / © pexels.com

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В Соединенных Штатах арестовали бывшего пилота Air Canada, который летами летал без лицензии и подрабатывал документы.

Об этом сообщает американское издание People.

Пилота арестовали после того, как он якобы перевез тысячи пассажиров без необходимой лицензии. Расследование выявило, что он якобы выполнял сотни рейсов не менее 17 лет без должной лицензии.

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Полицейские очертили вероятное мошенничество Джеффри Уолла, которое, по их словам, «читается как киносценарий».

С 2009 года, когда Волла повысили до капитана, он летал с поддельной лицензией пилота транспортной авиации, позволяющей ему управлять коммерческими самолетами. Капитаны крупных самолетов, эксплуатируемых авиакомпаниями Канады, должны иметь лицензию ATPL, получаемую путем сдачи серии письменных экзаменов.

Правоохранители сравнили Волла с врачом, у которого есть лицензия на семейную медицину, но он идет в больницу, чтобы провести операцию на мозге.

«Этот инцидент не поставил под угрозу безопасность, поскольку все пилоты Air Canada проходят обязательное периодическое обучение каждые шесть месяцев для подтверждения своей летной компетентности, включая проверку полетов с сертифицированным пилотом-контроллером Transport Canada каждые 12 месяцев», — говорится в заявлении авиакомпании.

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В Air Canada заявили, что в течение всего периода работы пилот был «полностью обучен». В компании добавили, что «он успешно прошел или превысил необходимую периодическую подготовку, продемонстрировав высокий уровень компетентности для безопасного управления большими самолетами».

Ранее мы писали, что американский пилот был сбит дважды за время войны в Иране.

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