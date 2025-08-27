Поза человека может раскрыть его характер - исследование

Человек / © iStock

Исследователи Университета Макгилла выяснили, что привычка человека стоять определенным образом может многое сказать о его характере. Положение головы и корпуса напрямую связаны с доминантностью, эмпатией и даже склонностью к манипулятивному поведению.

Внутренние черты человека могут проявляться через множество мелочей: от порядка рождения и музыкальных предпочтений до социальных привычек или даже астрологии. Теперь ученые из Университета Макгилла (Канада) выяснили, что и любимая поза во время стояния также может быть «окном» в характер.

Исследование под руководством Сорена Ванио-Теберге и Хорхе Армони показало: язык тела способен открыть немало черт человека не только в стрессовых ситуациях, но и в повседневной жизни.

В серии из пяти экспериментов (четыре из которых основывались на фотографиях участников в естественной позе) приняли участие 608 молодых людей. Результаты показали: их позы со временем оставались относительно стабильными, что подтвердило — базовая осанка отражает не настроение, а именно черты личности.

Участников просили позировать в «доминантной» или «подчиненной» манере. В подчиненной позе они сутулились и наклонялись вперед, а в доминантной — выпрямлялись, подавая бедра вперед и отклоняя корпус назад.

Наиболее информативным для исследователей оказалось положение головы. Люди, которые держали подбородок выше, чаще демонстрировали доминантные или даже манипулятивные черты, имели более низкие показатели эмпатии и контроля гнева.

Те, кто стоял слишком прямо и «смотрел сверху вниз», нередко набирали более высокие баллы по шкалам личности, связанным с психопатическими тенденциями. В то же время более расслабленные или разнообразные позы указывали на менее доминантных, но более доступных в общении людей.

Ученые отмечают: контекст имеет значение. Расслабленная осанка на работе может восприниматься как неуверенность, но в неформальной обстановке — как открытость и простота.

Специалисты также советуют быть осторожными с теми, кто сознательно пытается использовать позу как инструмент запугивания — обычно это люди с выраженными манипулятивными склонностями.

