Пожарные спасли щенка из моторного отсека авто: как он туда попал (фото)

Инцидент произошел в США.
Пожарные штата Джорджия спасли собаку, которая залезла в моторный отсек автомобиля мужчины.
Как сообщает upi.com, водитель остановился, когда заметил собаку посреди дороги. Щенок исчез под его автомобилем и залез в моторный отсек. На место происшествия прибыла бригада пожарной части города Мариетта.
"Собака находился между воздухозаборником двигателя и брандмауэром. Верхняя крышка воздушной камеры была снята для лучшего доступа", — говорится в сообщении.
В результате пожарные сняли с автомобиля еще несколько запчастей, чтобы вытащить животное.
Собака не пострадала и была передана Службе защиты животных округа Кобб.
Затем пожарные собрали запчасти автомобиля, чтобы водитель мог продолжить свой путь.
Напомним, экзотический кот сервал получил положительный результат на кокаин после того, как его спасли в США. Животное передали в зоопарк.
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