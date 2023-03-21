Пожарные спасли щенка из моторного отсека авто: как он туда попал (фото)

Пожарные штата Джорджия спасли собаку, которая залезла в моторный отсек автомобиля мужчины.

Как сообщает upi.com, водитель остановился, когда заметил собаку посреди дороги. Щенок исчез под его автомобилем и залез в моторный отсек. На место происшествия прибыла бригада пожарной части города Мариетта.

"Собака находился между воздухозаборником двигателя и брандмауэром. Верхняя крышка воздушной камеры была снята для лучшего доступа", — говорится в сообщении.

Фото: instagram.com/cityofmariettaga1834

В результате пожарные сняли с автомобиля еще несколько запчастей, чтобы вытащить животное.

Собака не пострадала и была передана Службе защиты животных округа Кобб.

Фото: instagram.com/cityofmariettaga1834

Затем пожарные собрали запчасти автомобиля, чтобы водитель мог продолжить свой путь.

Напомним, экзотический кот сервал получил положительный результат на кокаин после того, как его спасли в США. Животное передали в зоопарк.

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