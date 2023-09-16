Пожарный о том, что видел и чувствовал во время клинической смерти: "Похоже на космический оргазм"

Он пережил околосмертный опыт.
Мужчина, переживший околосмертный опыт, заявил, что потусторонняя жизнь похожа на "космический оргазм", в котором мы живем вечно.
Об этом говорится на YouTube-канале Shaman Oaks.
В 1964 году Билл Летсон работал пожарным в Санта-Барбаре, штат Калифорния, когда в этом районе охватила мощная эпидемия гриппа, и он заразился болезнью от человека, которому помогал.
Через несколько дней ему стало очень плохо, и его срочно доставили в больницу, где медики поставили ему капельницы и дали 11 литров жидкости.
Но когда пришла медсестра, чтобы дать еще два вида лекарства от тошноты и боли, Билл внезапно потерял сознание и на ночь был доставлен в реанимацию — где и произошло что-то странное.
Вспоминая этот инцидент, Билл сказал: "Однажды в ту ночь я покинул свое тело и обнаружил, что летаю через это звездное царство".
Мчась этим царством, Летсон вспомнил, что видел вокруг себя "прекрасные звезды и шары", которые, по его словам, были "такими гостеприимными", и заявил, что все негативные чувства исчезли.
"Все, что я чувствовал, — это все, что человек когда-то хочет чувствовать. Лишь принятие, любовь, радость, ощущение того, что меня держат, и все те негативные вещи исчезли. Они полностью исчезли, такие вещи, как гнев и обида, злость или зависть. На мой взгляд, эти эмоции не путешествуют с нами", — сказал он.
Он утверждал, что смерть ощущалась как "космический оргазм", где "вибрация" лучше, чем все, что ощущается на Земле.
Билл объяснил: "Я летел через это звездное царство, чувствуя себя в абсолютном экстазе. И это был не просто взрыв, это была постоянная атмосфера, это то, из чего мы родились. Я летел вперед, и это был космический оргазм, просто непрерывный, и я чувствовал себя так, словно меня выпустили из жаркой темной ячейки, и я был этим расширившимся огромным облаком огромным воздушным шаром".
Летсон полностью вспомнил свою жизнь на Земле, но сказал, что не хотел возвращаться.
Пролетев через звездное царство, пожарный вспомнил, как оно внезапно изменилось, и он приземлился в каком-то "объекте или клинике", заполненном каталками и другим оборудованием. Именно здесь к нему подошли три существа в капюшонах.
"Ребята, которых я видел, стояли передо мной, у них были большие улыбки на лицах, темные капюшоны и приземистые маленькие тела", — сказал он, добавив, что существа начали смеяться над тем, что он их не помнит.
Он также вспомнил четвертое существо, которое было главным: "Он был высоким, тонким парнем, и у него была невероятная улыбка, его глаза были открыты, его брови были приподняты, и у него была эта замечательная улыбка и смех".
Существо подошло к Биллу, и он почувствовал непреодолимую волну любви.
"Мое горло просто сжалось, а грудь расширилась, и я подумал, что сейчас разрыдаюсь в неконтролируемых криках любви. Из этого существа лилось так много любви, что оно было потрясающим, парализующим".
Он описал их отношения друг с другом как отношения отца и сына.
Билл сказал, что он любил существ, с которыми столкнулся, и стал рассказывать им о своей жизни на Земле со своей женой, считая, что он не вернется. Но он утверждает, что существа никогда не хотели, чтобы он оставался.
В конце концов руководитель подошел к Биллу и сказал ему: "Ты должен вернуться, у тебя есть дела, и они важны". Билл почувствовал, что "соскальзывает назад", вспоминая, как он чувствовал, будто его "вынесли оттуда", но вскоре он оказался в темном месте.
"Я погрузился во тьму. Это было плохое место, это было не то место, где бы ты хотел быть. Там было одиноко и угрюмо, и ты не хотел там оставаться", — сказал он.
Затем он пришел в себя в больнице.
Билл рассказал, что сначала он был "взбешен" возвращением на Землю и хотел вернуться, но говорит, что теперь он научился ценить время, которое у него есть здесь, прежде чем вернуться, когда он умрет.
Напомним, женщина не спит уже более 11 лет. Все началось с приступа странного плача.
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