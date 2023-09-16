Пожарный о том, что видел и чувствовал во время клинической смерти: "Похоже на космический оргазм"

Мужчина, переживший околосмертный опыт, заявил, что потусторонняя жизнь похожа на "космический оргазм", в котором мы живем вечно.

Об этом говорится на YouTube-канале Shaman Oaks.

В 1964 году Билл Летсон работал пожарным в Санта-Барбаре, штат Калифорния, когда в этом районе охватила мощная эпидемия гриппа, и он заразился болезнью от человека, которому помогал.

Через несколько дней ему стало очень плохо, и его срочно доставили в больницу, где медики поставили ему капельницы и дали 11 литров жидкости.

Но когда пришла медсестра, чтобы дать еще два вида лекарства от тошноты и боли, Билл внезапно потерял сознание и на ночь был доставлен в реанимацию — где и произошло что-то странное.

Вспоминая этот инцидент, Билл сказал: "Однажды в ту ночь я покинул свое тело и обнаружил, что летаю через это звездное царство".

Мчась этим царством, Летсон вспомнил, что видел вокруг себя "прекрасные звезды и шары", которые, по его словам, были "такими гостеприимными", и заявил, что все негативные чувства исчезли.

"Все, что я чувствовал, — это все, что человек когда-то хочет чувствовать. Лишь принятие, любовь, радость, ощущение того, что меня держат, и все те негативные вещи исчезли. Они полностью исчезли, такие вещи, как гнев и обида, злость или зависть. На мой взгляд, эти эмоции не путешествуют с нами", — сказал он.

Билл Летсон / Фото: скриншот с видео

Он утверждал, что смерть ощущалась как "космический оргазм", где "вибрация" лучше, чем все, что ощущается на Земле.

Билл объяснил: "Я летел через это звездное царство, чувствуя себя в абсолютном экстазе. И это был не просто взрыв, это была постоянная атмосфера, это то, из чего мы родились. Я летел вперед, и это был космический оргазм, просто непрерывный, и я чувствовал себя так, словно меня выпустили из жаркой темной ячейки, и я был этим расширившимся огромным облаком огромным воздушным шаром".

Летсон полностью вспомнил свою жизнь на Земле, но сказал, что не хотел возвращаться.

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Пролетев через звездное царство, пожарный вспомнил, как оно внезапно изменилось, и он приземлился в каком-то "объекте или клинике", заполненном каталками и другим оборудованием. Именно здесь к нему подошли три существа в капюшонах.

"Ребята, которых я видел, стояли передо мной, у них были большие улыбки на лицах, темные капюшоны и приземистые маленькие тела", — сказал он, добавив, что существа начали смеяться над тем, что он их не помнит.

Он также вспомнил четвертое существо, которое было главным: "Он был высоким, тонким парнем, и у него была невероятная улыбка, его глаза были открыты, его брови были приподняты, и у него была эта замечательная улыбка и смех".

Существо подошло к Биллу, и он почувствовал непреодолимую волну любви.

"Мое горло просто сжалось, а грудь расширилась, и я подумал, что сейчас разрыдаюсь в неконтролируемых криках любви. Из этого существа лилось так много любви, что оно было потрясающим, парализующим".

Он описал их отношения друг с другом как отношения отца и сына.

Билл сказал, что он любил существ, с которыми столкнулся, и стал рассказывать им о своей жизни на Земле со своей женой, считая, что он не вернется. Но он утверждает, что существа никогда не хотели, чтобы он оставался.

В конце концов руководитель подошел к Биллу и сказал ему: "Ты должен вернуться, у тебя есть дела, и они важны". Билл почувствовал, что "соскальзывает назад", вспоминая, как он чувствовал, будто его "вынесли оттуда", но вскоре он оказался в темном месте.

"Я погрузился во тьму. Это было плохое место, это было не то место, где бы ты хотел быть. Там было одиноко и угрюмо, и ты не хотел там оставаться", — сказал он.

Затем он пришел в себя в больнице.

Билл рассказал, что сначала он был "взбешен" возвращением на Землю и хотел вернуться, но говорит, что теперь он научился ценить время, которое у него есть здесь, прежде чем вернуться, когда он умрет.

Напомним, женщина не спит уже более 11 лет. Все началось с приступа странного плача.

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