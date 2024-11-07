Пожарный проснулся после 10-летней комы: шокирующее откровение разбило ему сердце (фото)

Дональд Герберт думал, что его "не было" всего три месяца.

Семья пожарного, который провел почти десять лет в минимальном сознании, а затем внезапно пришел в себя, сняла на камеру момент, когда он проснулся.

Об этом пишет LADbible.

Дональду Герберту было всего 34 года, когда его жизнь навсегда изменилась после того, как он получил тяжелые ранения во время тушения пожара в доме в Буффало, штат Нью-Йорк, в декабре в 1995 году.

Крыша дома обрушилась на отца четырех детей, зажав его под грудой обломков, едва не задушивших его.

Несколько минут он был лишен кислорода, прежде чем его спасли коллеги – но когда его жена Линда прибыла в больницу, он уже был в коме.

Разговаривая с Андерсоном Купером в программе 60 Minutes в 2007 году, опустошенная жена Дона рассказала: "Я помню, как умоляла и просила его в больнице, когда он не реагировал: "Не оставляй меня, не оставляй детей, ты нам нужен".

Один из их сыновей добавил: "Ты пытаешься заставить их сжать твою руку или пошевелить пальцем на ноге или что-то подобное... Мы искали практически все, что угодно".

Дональд Герберт / Фото: YouTube/60 Minutes

Дон вышел из комы примерно через год, но имел проблемы с речью, зрением и передвижением, а также не мог есть без посторонней помощи.

Житель Нью-Йорка почти ничего не помнил и не узнавал своих близких – и через несколько месяцев он впал в минимальное сознание. Это означает, что Дон, также оставшийся слепым после аварии, мог реагировать на раздражители и демонстрировать определенную осведомленность, но в другом не мог общаться.

Его семья была вынуждена перевезти пожарного в дом престарелых, где он поддерживал жизнь с помощью питательной трубки и мог получать постоянный уход, в то время как Линде эксперты сказали, что она должна его отпустить.

Она рассказала Куперу: "Я отвела его к одному невропатологу и практически умоляла его, знаете, сказать мне: "Ему станет лучше или нет?". А он только ответил: "Ну, посмотри на него. Что ты видишь? Ты видишь то, что вижу я, там ничего нет". И я была просто опустошена".

Один из сыновей описал, как его "тошнило" от того, что отец находился в таком ужасном состоянии, а другой сказал, что они "никогда" не могли привыкнуть к тому, что отец был в минимальном сознании.

Семья Дональда / Фото: YouTube/60 Minutes

Дон оставался в таком состоянии более девяти лет – пока внезапно не проснулся в доме престарелых 30 апреля в 2005 году и не спросил, где его семья. Его близкие и бывшие приятели-пожарные поспешили в заведение, где медсестра одолжила им видеокамеру, чтобы записать кадры чрезвычайного пробуждения Дона. Тогда 43-летнему мужчине трудно было произнести свои первые слова после почти десяти лет молчания, а из-за проблем со зрением он был вынужден узнавать своих родственников и друзей по голосу.

На трогательном видео снято, как сыновья Дона обнимают своего отца, когда он просит их о помощи: "Как долго меня не было?".

Дональд Герберт / Фото: YouTube/60 Minutes

Очевидно, что за эти годы многое изменилось – в частности, вырос и повзрослел младший сын Ник, которому было всего четыре года, когда Дон получил первое ранение.

"Он все еще думал, что я очень маленький, и протягивал ко мне руку, чтобы увидеть, как я высок", — сказал Ник. "Мы постоянно просили его поднять руку повыше, потому что он пытался почувствовать меня снизу. Он чувствовал себя так, словно покинул нас".

В другой чрезвычайно эмоциональный момент Дон заметно расстроился, когда снова спросил, как долго его "не было", а потом разрыдался, когда узнал, что прошло уже почти десять лет.

"Он чувствовал себя так плохо", — вспомнила Линда. "Ему казалось, что он покинул нас, ему было так плохо, что его не было рядом с ребятами".

Медики всего мира были озадачены чудесным восстановлением пациента из минимального сознания, поскольку эксперты объяснили, что это почти неслыханно, чтобы пациенты восстанавливались после тяжелых травм мозга, как у Дона, спустя столько лет.

Считается, что пробуждение Дона могло быть следствием того, что ему дали новый коктейль препаратов, обычно используемых для лечения болезни Паркинсона, СДВГ и депрессии.

К сожалению, несмотря на свое невероятное возвращение, отец четырех детей скончался в следующем году 21 февраля в 2006-м. Дон продолжал периодически просыпаться, но однажды, пытаясь встать с постели, он упал и получил еще одну черепно-мозговую травму.

Пожарный заболел пневмонией и умер – менее чем через год после того, как проснулся и воссоединился со своей семьей.

Напомним, женщина, находившаяся в коме 30 дней, пережила невероятный момент, изменивший ее жизнь. Она заболела волчанкой.

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