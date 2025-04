Пожилую женщину выгнали из самолета из-за шутки: что она сказала (фото)

Реклама

Пассажирку высадили из самолета после того, как она заявила стюардессе, что у нее есть бомба.

Об этом пишет Need To Know.

Когда самолет авиакомпании Batik Air готовился к вылету, пассажирка обратилась к стюардессе и сообщила, что она пронесла с собой на борт взрывчатку.

Члены экипажа немедленно выполнили стандартные оперативные процедуры. Они предупредили пилота и сотрудников службы авиационной безопасности, которые немедленно проверили женщину. К ней подошел офицер и попросил покинуть самолет.

В результате рейс был задержан на два часа.

Майкл Ясут, пассажир самолета, снял на видео, как пенсионерка хватает свои вещи. Она отошла от своего места, не создавая шумихи, и сотрудничала с офицерами и персоналом.

Майкл снял, как она идет по проходу самолета и выходит за дверь, в то время как другие пассажиры оставались на своих местах.

Пассажирку выгнали из самолета из-за шутки / © скриншот с видео

Выяснилось, что женщина пошутила и не имела при себе взрывных веществ.

После того, как ее высадили из самолета, она была передана следователю и полиции аэропорта Соэкарно-Хатта для дальнейшего разбирательства.

Самолет выполнял рейс из международного аэропорта Соекарно-Хатта, Джакарта, Индонезия, в международный аэропорт Сам Ратуланги, Манадо, Северный Сулавеси, а также в Индонезии.

Дананг Мандала Приханторо, руководитель отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Batik Air, заявил, что она попала в черный список авиакомпании. Он сказал: «Известно, что сидевшая на месте 11Е пассажирка сделала заявление, что содержала элемент угрозы, а именно признание в том, что она принесла бомбу одному из членов экипажа. Никакие предметы в виде бомб не были найдены. Авиакомпания также применила внутренние санкции посредством блокировки (черного списка) против соответствующего лица».

