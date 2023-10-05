Познакомившиеся онлайн пары менее счастливы в браке: исследование

Новое исследование показало, что познакомившиеся в Интернете супруги менее довольны своим браком, чем пары, которые встретились лично.

Об этом пишет nypost.com.

Для получения результатов эксперты опросили 923 женатых взрослых в США старше 18 лет. Приблизительно половина участников исследования познакомилась со своей второй половинкой на сайте знакомств, а остальные – через друзей, родственников, на работе или в ночном клубе.

"Результаты предоставили доказательства эффекта онлайн-знакомств… Познакомившиеся в Сети сообщили о более низком качестве браков, чем те, кто познакомился со своей второй половинкой оффлайн", — говорится в анализе, проведенном в сентябре в 2023 году исследователями из Университета штата Аризона.

Исследователи стремились определить, как место встречи пар в приложении или реальной жизни влияет на удовлетворенность и стабильность их браков.

Участников спросили: "Насколько хорошо ваш партнер удовлетворяет ваши потребности?", "Насколько вы удовлетворены своим браком?", чтобы определить их общую удовлетворенность браком, а также "Вы или ваш партнер когда-нибудь серьезно предлагали идею развода?", чтобы указать на стабильность.

"Участники, встретившие свою любовь во время онлайн-знакомств, сообщили о большей социальной маргинализации, чем встретившиеся оффлайн", — пишут исследователи, определившие социальную маргинализацию как то, насколько американское общество отвергает определенный тип романтических пар.

Tinder / Фото: pixabay.com

Хотя ученые отметили, что онлайн-знакомства стали широко популярными в последнее десятилетие, особенно среди представителей поколения Z и миллениалов в возрасте от 18 до 29 лет, предыдущие исследования показали, что люди в США по-прежнему придают большее значение отношениям, которые начинаются лично.

Согласно исследованию ASU, стресс, вызванный социальной маргинализацией, часто приводит к тому, что кибераматоры испытывают меньше "сетевого одобрения" — то есть поддержки и принятия со стороны друзей и семьи. Без благословения близких те, кто познакомился в Сети, начинают терять надежду на свой брак.

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"Поддержка, которую пары получают (или не получают) от своих социальных сетей может иметь важные последствия для качества их отношений", — говорится в исследовании. "Исследования показали, что чем больше друзья и семья одобряют отношения человека, тем больше любви, удовольствия и преданности он испытывает по отношению к своему партнеру".

Исследователи предложили несколько факторов, способствующих неудовлетворению браков тех, кто предпочитает виртуальные свидания.

"Люди, которые женятся на ком-то, с кем они познакомились онлайн, вероятно, будут моложе тех, кто встретил своего партнера оффлайн", — написали они. "Интернет-знакомства также увеличивают количество знакомств, а это значит, что люди, использующие эти платформы, могут накопить больше опыта, чем другие, прежде чем выбрать мужа или жену".

Однако больший опыт знакомств может означать меньшую проницательность.

"Это также может означать, что знакомящиеся в Интернете люди перегружены своими возможностями, что потенциально приводит к меньшему удовлетворению и принятию неверных решений со стороны партнера", — добавили авторы.

Напомним, 35-летняя женщина откровенно призналась, почему до сих пор девственница и ни разу не целовалась. Она предпочитает "остаться дома и съесть торт", а не пойти куда-нибудь на свидание.

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