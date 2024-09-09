Прабабушка бросила курить в 95 лет и отпраздновала столетие с "чистыми легкими" — фото

Раньше она выкуривала по 20 сигарет в день.

Пенсионерка достигла своего 100-летия, несмотря на то, что большую часть жизни выкуривала по 20 сигарет в день. Врачи сказали, что у нее "чистые легкие и сердце бьется, как колокольчик".

Об этом пишет New York Post.

Мэри "Молли" Рэппер, которая бросила курить только в возрасте 95 лет, отпраздновала свой юбилей в доме престарелых Weston View в шотландском графстве Морей вместе с семьей и друзьями.

Дочь Беатрис и сын Джим приехали в Кит с Лондона в среду, 6 сентября, вместе со своими партнерами, чтобы поздравить маму с этим важным для нее днем. "Сообразительная", "упорная" и "организованная" – вот некоторые из фраз, которыми они описывали Молли на протяжении всей ее долгой жизни.

Беатрис сказала: "Мама блестяще упражнялась с цифрами. На кассе она могла сложить цифры в голове быстрее, чем кассир на кассе".

Джим сказал: "Мы боялись худшего, когда мама упала и сломала бедро пять лет назад, но она боролась. Она курила с подросткового возраста, но медики, которые ее лечили, сказали, что ее легкие чисты, а сердце бьется, как колокольчик".

Мэри "Молли" Рэппер / Фото: Daniel Forsyth/SWNS

Молли родилась 4 сентября в 1924 году в Питеркултере близ Абердина. Она впервые встретила Джорджа, своего будущего мужа, перед началом Второй мировой войны. Однако пара не встречалась, пока не закончилась война.

Джордж, сын полицейского, вырос в Лондоне, но в 1934 году приехал в Абердин на собеседование. Увидев, что офис его будущего работодателя закрыт на обед, он решил прогуляться по Юнион-стрит, где встретил сержанта-вербовщика из Шотландской гвардии, убедившего его присоединиться к армии. С началом войны в 1939 году его отправили в Северную Африку, где он служил в регулярной армии.

Захваченный итальянской армией в течение 1942 года, он был интернирован как военнопленный. Однако после того, как в следующем году Италия перешла на сторону Германии, Джорджу удалось сбежать.

Следующие шесть месяцев он провел "в бегах" по Италии, прежде чем был снова схвачен, на этот раз нацистами. Джордж был доставлен в лагерь для военнопленных в Германии, где он был заключен до конца войны.

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Молли вышла замуж за Джорджа в 1947 году, и супруги переехали жить в Лондон, где он пошел по стопам своего отца, вступив в полицию.

Она, тем временем, работала на разных работах, в частности, школьным казначеем и медицинской секретаршей.

В конце концов супруги вернулись к этому пути в 1973 году, после того, как Джордж вышел на пенсию. По стечению обстоятельств они поселились в бывшем полицейском участке в Ноке. Джордж был более чем на шесть лет старше Молли.

Со временем состояние его здоровья ухудшалось, что заставило супругов переехать в приют в Тейлор Корт в Кити в 1980-х годах. Здесь Молли ухаживала за мужем до его смерти в 2002 году.

У Молли пятеро внуков – Майкл, Дэниел, Луиза, Алиса и Джордж. У нее также пятеро правнуков – Джеймс, Мэтью, Элиза, Ари и Димо-Джеймс – некоторые из них живут в Болгарии.

Напомним, недавно самый старый мужчина в мире отпраздновал 112-летие. Джон Тиннисвуд родился 26 августа в 1912 году.

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