Практически не лают: 10 пород собак, которые отлично подходят для жизни в квартире

10 пород собак, которые мало лают и подходят для жизни в квартире / © pexels.com

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Жизнь с собакой в многоэтажке имеет свои особенности. Один из главных нюансов — лай, ведь за тонкими стенами даже голос домашнего питомца может хорошо слышиться соседям. Поэтому для квартиры часто выбирают породы, представители которых от природы не слишком шумные.

Об этом сообщил сайт World Animal Foundation.

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В то же время способность собаки жить в квартире зависит не только от того, как часто она лает. Важную роль играют темперамент, потребность в физической активности, реакция на посторонние звуки и людей, а также то, как животное переносит пребывание в одиночестве.

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Французский бульдог

Французские бульдоги — небольшие собаки с умеренным уровнем активности, которые, как правило, не склонны много лаять. Им достаточно недлительных ежедневных прогулок и игр дома, поэтому большое пространство для активности им не нужно.

В то же время особенности телосложения этой породы требуют внимания. Из-за короткой морды французские бульдоги могут испытывать проблемы с дыханием и плохо переносить жару и высокую влажность. Их также необходимо регулярно показывать ветеринару.

Виппет

Несмотря на спортивное телосложение и способность развивать высокую скорость, дома виппеты могут вести себя довольно спокойно. Они редко лают и большую часть времени с удовольствием отдыхают.

Однако без физической активности не обойтись. Виппетам необходимы регулярные прогулки и возможность побегать в безопасном месте. Из-за сильного охотничьего инстинкта на открытой территории их рекомендуется держать на поводке.

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Японский хин

Небольшие японские хины хорошо приспосабливаются к ограниченному пространству. Они не относятся к числу особо шумных собак, хотя могут лаять, реагируя на незнакомцев или непривычные звуки.

Для поддержания активности им достаточно коротких прогулок и игр. В то же время представители этой породы сильно привязываются к людям и могут плохо переносить длительное одиночество.

Болоньезе

Эти небольшие пушистые собаки отличаются спокойным характером и, как правило, не лают без перерыва. В то же время они могут предупредить хозяев лаем, если услышат незнакомый звук или увидят постороннего человека.

Болоньезе не нуждаются в значительных физических нагрузках — нескольких коротких прогулок и игр может быть достаточно. Зато их шерсть требует регулярного ухода, а сами собаки нуждаются в активном общении с человеком.

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Котон-де-Тулеар

Котон-де-Тулеар легко приспосабливаются к различным условиям проживания, в том числе и к квартире. Они активны и игривы, однако не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках.

Эти собаки могут лаять в ответ на неожиданные движения или звуки, а также лаять громче, если долго остаются одни. Снизить такую реакцию помогают ранняя социализация и дрессировка. Отдельного внимания требует пушистая шерсть, которую необходимо часто расчесывать.

Мопс

Мопсы, как правило, спокойны и не относятся к породам, склонным к чрезмерному лаю. Им подходят недлительные прогулки, легкие игры и пребывание большую часть дня в помещении.

Однако короткая морда делает этих собак особенно чувствительными к жаре. У мопсов также могут возникать проблемы с дыханием, а из-за склонности к набору веса владельцам важно контролировать их питание и физическую активность.

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниели славятся уравновешенным характером и, как правило, не лают чрезмерно. Они привязываются к семье и при надлежащей социализации могут хорошо ладить с детьми и другими животными.

Однако это довольно крупные собаки, которым необходимы регулярные прогулки, игры и умственная нагрузка. Поэтому квартира подойдет им только в том случае, если хозяин сможет обеспечить им достаточное количество активности вне дома.

Бостонский терьер

Компактные бостонские терьеры также могут комфортно чувствовать себя в квартире. Они в основном тихие, хотя способны залаять, например, услышав неожиданный стук в дверь.

Им необходима регулярная, но умеренная активность — короткие прогулки и игры. Из-за короткой морды этих собак нужно беречь их от перегрева, а также от сильного холода.

Басенджи

Басенджи часто называют «не лающими собаками». Вместо привычного лая они могут издавать характерные звуки, похожие на йодль.

Однако тишина не означает, что это подходящий вариант для квартиры. Басенджи — активные, умные и независимые собаки, которым необходимы ежедневные физические и умственные нагрузки. Если им не хватает активности, они могут скучать и демонстрировать нежелательное поведение.

Пекинес

Пекинесы не нуждаются в большом количестве физических упражнений и хорошо приспосабливаются к жизни в помещении. Им достаточно недлительных прогулок и умеренной активности.

В то же время у этой породы выраженный сторожевой инстинкт. Пекинес может громко реагировать на незнакомцев или необычные события, поэтому ранняя социализация особенно важна. Кроме того, длинная густая шерсть требует регулярного расчёсывания, а из-за короткой морды собаки плохо переносят жару.

Напомним, что спокойный характер, преданность и умеренная потребность в активности — важные критерии при выборе собаки для пожилого человека. Эксперты назвали пять пород, на которые стоит обратить внимание.

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