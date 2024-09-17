Пранкер пришел на стадион в костюме террориста: как он выглядел и какое светит наказание (фото)

Пранкеру, который на Хэллоуин переоделся в костюм террориста и пришел на стадион "Манчестер Арена", грозит тюрьма.

Об этом сообщает The Sun.

40-летний Дэвид Вуттон позировал в арабском платке и белой футболке с надписью "Я люблю Ариану Гранде", сделанной красной ручкой.

Он также опубликовал в Facebook фотографию черной сумки с надписями "бум" и "TNT" и подписью: "Закладываюсь, что меня выгонят с вечеринки на Хеллоуин".

Дэвид Вуттон / Фото: Facebook

Его возмущенные друзья раскритиковали этот трюк. Но Вуттон тогда написал: "Просто пошел и выиграл самый лучший костюм".

Дэвид Вуттон / Фото: Facebook

На прошлой неделе в магистратском суде Харрогейта он признал себя виновным в послании оскорбительного сообщения в Интернете.

Судьи передали его дело в Йоркский коронный суд, решив, что их полномочий для вынесения приговора недостаточно.

С тех пор сменивший имя и переехавший в Лондон Вуттон может быть заключен на срок до двух лет 3 октября.

40-летняя Андреа Хилл, которая дала показания против него, сказала: "Он подонок, который заслуживает всего, что с ним случится. Я надеюсь, что его признание вины даст семьям жертв взрыва на арене некоторое утешение, что справедливость восторжествует" .

Отметим, 22 мая в 2017 году после концерта певицы Арианы Гранде террорист-смертник устроил взрыв в фойе концертного комплекса "Манчестер Арена". Тогда погибли 22 человека, в том числе дети, еще около 200 человек были ранены.

Напомним, сын Усамы бен Ладена, считавшийся мертвым, жив и готовит масштабные теракты. Хамза бен Ладен, якобы убитый ЦРУ пять лет назад, выжил и создает лагеря террористов в Афганистане.

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