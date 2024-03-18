Прапрабабушка отпраздновала 103-летие, устроив рейв-вечеринку — фото

Прапрабабушка стильно отпраздновала свой 103-й день рождения, устроив рейв-вечеринку в доме престарелых, где она проживает.

Об этом пишет Metro.

Вера Сак и другие жители превратили Chestnuts Residential Home в Гримсби в суперклуб на Ибице. Именинница выглядела на все сто, надев неоновые зеленые очки, гетры и пачку, и танцевала под зажигательные хиты.

Вера Сак отпраздновала 103-летие рейвом / Фото: St Philips Care/SWNS

Дом престарелых был украшен неоновыми шариками, мерцающими огнями и световыми палочками.

Вера Сак отпраздновала 103-летие рейвом / Фото: St Philips Care/SWNS

Вера отпраздновала это событие со своими двумя сыновьями Робертом и Джоном 1 марта.

Джон сказал: "Они сделали больше, чем просто выполнили свой долг, я считаю, что персонал здесь просто отличный".

Вера Сак отпраздновала 103-летие рейвом / Фото: St Philips Care/SWNS

Менеджер дома Эмма Филлипс сказала: "Мы всегда планируем особые мероприятия на день рождения наших подопечных. Команда невероятно упорно работала над этой вечеринкой, но не каждый день кому-то исполняется 103 года".

Напомним, в Италии 103-летняя бабушка без водительских прав устроила ночью покатушки. Полиция остановила, вероятно, самую старую нарушительницу ПДД.

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