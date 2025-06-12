Правда, что в бороде больше бактерий, чем в туалете: ученые поразили исследованием

Человек с бородой / © Pexels

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Исследователи из разных стран мира принялись за изучение микробной популяции, живущей в волосах на лице. Выяснилось, что бороды могут содержать больше микробов, чем туалеты или даже шерсть собак. Однако далеко не все столь однозначно.

Об этом пишет Science Alert.

Борода создает теплую и влажную среду, в которой могут накапливаться дольки пищи, пыль, жир и бактерии. Это идеальные условия для микробов — но это не означает, что каждая борода опасна.

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Некоторые исследования действительно обнаруживали вредные бактерии в бородах — в частности, золотистый стафилококк, который может вызывать инфекции. Одно исследование даже показало, что в бородах больше микроорганизмов, чем у шерсти собак, проходивших обследование на МРТ. Но другие научные труды опровергают эту тревогу.

В больницах, например, бородатые врачи не имели большего риска распространения инфекций, чем их гладко выбритые коллеги. Некоторые исследования показали, что у мужчин с бородой реже обнаруживали золотистый стафилококк.

Впрочем, врачи подчеркивают: бороду нужно мыть каждый день, увлажнять кожу, вычесывать и подстригать. Пренебрежение этим может привести к раздражениям, высыпаниям или даже появлению вшей.

«Все зависит от гигиены. Хорошо ухоженная борода не представляет никакого риска», — объясняют дерматологи.

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Итак, бороды — это не зло, если их регулярно чистить. Как и с любой частью тела, правильный уход — залог здоровья.

Напомним, ранее мы писали, что душ — это не просто приятная часть нашего ежедневного ритуала, но и важная составляющая гигиены. Он помогает удалить грязь, жир и пот, а следовательно, предотвратить высыпания, неприятный запах и инфекции. Но остается спорным вопросом: когда лучше принимать душ утром или вечером?