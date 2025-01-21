Правило 37 дней поможет обрести настоящую любовь — что известно о нашумевшей стратегии

В поисках настоящей любви мы часто теряемся в море встреч и отношений, которые ни к чему конкретному не приводят. Однако существует стратегия, обещающая изменить ситуацию.

Правило 37 дней, которое поможет обрести настоящую любовь. Этот метод базируется на структурированном и рефлексивном подходе, который поможет определить человека, который вам подходит. Итак, узнаем, как это работает.

Об этом в своей лекции "Алгоритмы для жизни" рассказали журналист Брайан Кристиан и психолог Том Гриффитс.

Происхождение правила

Так называемое "правило 37" впервые сформулировали журналист Брайан Кристиан и профессор психологии и когнитивных наук в Беркли Том Гриффитс.

"Если перед вами стоит выбор из множества вариантов (потенциальных сотрудников или спутников жизни), то стоит остановить поиски, когда вы просмотрели 37% соискателей. То есть вам нужно изучить треть из всех потенциальных спутников, чтобы сделать правильный выбор. Дальнейшие поиски будут лишь бесполезным расходом. времени. А остановка выбора на более раннем этапе почти всегда гарантирует, что вы упустите лучшего кандидата. Поэтому когда вы достигли возраста 26-27 лет, самое время присмотреться к потенциальным романтическим партнерам, в частности, в своем окружении", — говорится в разъяснении.

Понятно, что правило 37 дней происходит от математических и психологических исследований и предполагает, что после встречи с определенным количеством людей вы должны иметь возможность определить, кто является лучшим выбором.

Как найти настоящую любовь / Фото: pixabay.com

Как применить правило 37 дней в личной жизни

Чтобы применить это правило на практике, начните с установления периода в 37 дней, в течение которого вы познакомитесь с новыми людьми. Однако не спешите принимать решения.

У вас есть 37 дней, чтобы сосредоточиться на исследовании и понимании ваших подлинных потребностей и желаний в отношениях.

Каждый день записывайте свои впечатления и размышления о каждой встрече. В конце периода у вас будет более четкое представление о том, кто может быть идеальным кандидатом для длительных отношений.

Как применить правило 37 дней в личной жизни / Фото: Credits

Главное условие

Одним из основных аспектов правила 37 дней есть терпение. Легко увлечься в начале поиска партнера, но очень важно найти время, чтобы подумать о нем, о себе и вообще, то что вы действительно хотите от отношений.

Это правило побуждает вас не соглашаться на первого встречного человека, а тщательно оценивать свои возможности и желания, обеспечивая тем более продуманный и удовлетворяющий выбор.

Как улучшить навыки общения и найти пару / Фото: pixabay.com

Личностное развитие

Кроме облегчения поиска настоящей любви, правило 37 дней будет мотивировать вас личностно расти. В течение этого времени вы сможете узнать больше о себе и о том, что действительно делает вас счастливыми в отношениях.

Кроме того, этот подход может улучшить навыки общения и эмоциональную осведомленность, которые являются ценными инструментами в любых человеческих отношениях.

Итак, напомним, что правило 37 дней – это инновационный и научно обоснованный метод, который ведет вас к более сознательному и удовлетворительному выбору в вашей любовной жизни. Не пора ли попробовать?

А еще предлагаем вам раскрыть свое подсознание с помощью рисунка. Тест оценивает поведение и эмоции человека посредством реакции на изображение.

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