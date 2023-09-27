Правительство считает женщину мертвой последние 17 лет: она не может работать или купить дом (фото)

Женщина, ошибочно считавшаяся мертвой на протяжении почти двух десятилетий, рассказала, что это "испортило ее жизнь", поскольку ей запретили поступать в колледж и она не смогла сохранить работу.

Об этом пишет Daily Mail.

Медлин-Мишель Картен из Сент-Луиса, штат Миссури, жива и здорова, но в течение последних 17 лет правительство США объявило ее мертвой в ситуации, сравниваемой с "призраками". Впервые она рассказала об удивительном инциденте еще в 2007-м, когда была студенткой, изучавшей предпринимательство и бизнес-технологии в Университете Уэбстера. Тогда ей было отказано в финансовой помощи, поскольку она была признана мертвой.

Женщину считают мертвой с 2006 года / Фото: dailystar.co.uk

Медлин сказала, что кредитор даже направил ей документы, подтверждающие, что она "умерла", и, как выяснилось, в кредитных отчетах также говорилось то же самое. "Теперь они говорят: "Докажите нам, что вы не мертвы", — сказала она.

Женщину считают мертвой с 2006 года / Фото: dailystar.co.uk

Но спустя почти два десятилетия ситуация только ухудшается. Медлин заявила местному телеканалу, что это "ужас коррупции".

Она сказала, что с тех пор ей отказали в ипотеке, поэтому она не смогла купить дом. "Это испортило всю мою жизнь. Это повлияло на мою жизнь в финансовом плане. Если бы я хотела купить дом, этого бы не произошло", — заявила она.

Женщину считают мертвой с 2006 года / Фото: dailystar.co.uk

Из-за сложившейся ситуации для Картен стало практически невозможным даже сохранить работу. Она объяснила: "Это просто вопрос, прежде чем мой номер социального страхования догонит меня, и тогда им придется меня отпустить… HR не может обработать заработную плату".

Женщину считают мертвой с 2006 года / Фото: dailystar.co.uk

По данным Консультативного совета социального обеспечения, ежегодно до 12 000 человек, живущих в США, ошибочно считаются умершими. Это может произойти, если допущены простые ошибки, например, если в картотеку смерти Совета введен неправильный номер.

Женщину считают мертвой с 2006 года / Фото: dailystar.co.uk

В 2019 году Медлин подала иск, требуя от Управления социального обеспечения и других государственных учреждений возмещения ущерба на сумму 12 миллионов долларов. Однако судья в конце концов отклонил иск, поскольку у правительства суверенный иммунитет.

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