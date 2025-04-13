ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Крокодилы

Крокодилы / © Associated Press

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин
Крокодилы

Правительство выставило на аукцион 100 тонн живых крокодилов: какая цена и в чем подвох

Победитель должен забрать лот на свой риск.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Правительство Китая выставило на аукцион 100 тонн крокодилов за 550 000 долларов.

Ранее животные принадлежали Мо Цзюньрону, известному как «Бог крокодилов», сообщает SCMP. Но после того, как он не смог выполнить финансовые обязательства своей компании, он был вынужден ликвидировать ее активы, в частности, флот крокодилов.

И судя по записям, заинтересованных в чешуйчатых хищниках немного.

Китайский суд объявил, что уникальный аукцион по продаже от 200 до 500 смертельно опасных животных начнется с 550 000 долларов после того, как две предыдущие попытки не принесли ни одного покупателя.

Эти рептилии — сиамские крокодилы, вид, занесенный в китайский список диких животных, которых можно разводить на коммерческой основе и продавать.

Но продажа происходит с подводным камнем.

Суд не оплачивает никаких расходов на транспортировку или обращение с животными, а это означает, что покупатели, желающие приобрести стадо рептилий, должны сами позаботиться об их вылове, загрузке и транспортировке.

Покупатели также должны иметь лицензию на искусственное разведение крокодилов и соответствующее место для их содержания.

Пока что никто не зарегистрировался для участия в аукционе, но Народный суд города Шэньчжэнь Наньшань не теряет надежды. Ранее крокодилы принадлежали Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company.

Напомним, боди «Чудо-женщины» продадут на аукционе за 100 тысяч долларов.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
307
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie