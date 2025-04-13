Правительство выставило на аукцион 100 тонн живых крокодилов: какая цена и в чем подвох

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Правительство Китая выставило на аукцион 100 тонн крокодилов за 550 000 долларов.

Ранее животные принадлежали Мо Цзюньрону, известному как «Бог крокодилов», сообщает SCMP. Но после того, как он не смог выполнить финансовые обязательства своей компании, он был вынужден ликвидировать ее активы, в частности, флот крокодилов.

И судя по записям, заинтересованных в чешуйчатых хищниках немного.

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Китайский суд объявил, что уникальный аукцион по продаже от 200 до 500 смертельно опасных животных начнется с 550 000 долларов после того, как две предыдущие попытки не принесли ни одного покупателя.

Эти рептилии — сиамские крокодилы, вид, занесенный в китайский список диких животных, которых можно разводить на коммерческой основе и продавать.

Но продажа происходит с подводным камнем.

Суд не оплачивает никаких расходов на транспортировку или обращение с животными, а это означает, что покупатели, желающие приобрести стадо рептилий, должны сами позаботиться об их вылове, загрузке и транспортировке.

Покупатели также должны иметь лицензию на искусственное разведение крокодилов и соответствующее место для их содержания.

Пока что никто не зарегистрировался для участия в аукционе, но Народный суд города Шэньчжэнь Наньшань не теряет надежды. Ранее крокодилы принадлежали Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company.

Напомним, боди «Чудо-женщины» продадут на аукционе за 100 тысяч долларов.