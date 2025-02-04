Предложение руки и сердца не удалось: голодная девушка сломала зубами обручальное кольцо – фото

Мужчины нередко прибегают к креативу, когда планируют предложить любимой девушке перейти на новый этап отношений и пожениться. К примеру, авиационный энтузиаст придумал эпическое предложение руки и сердца во время специального полета. Впрочем, план одного китайца несколько провалился – его избранница чуть не съела золотое кольцо.

Об этом пишет SCMP.

Романтический парень решил, что спрятать драгоценность в десерт – отличная идея. Но потом он с ужасом наблюдал, как голодная будущая жена ломает зубами украшение.

Героиня истории по фамилии Лю вспомнила, что однажды вечером она пришла домой голодной и сразу же съела торт, который приготовил для нее ее парень.

"Я просто жевала его, пока не укусила что-то твердое. Я сразу же выплюнула его", — рассказала она.

Кольцо / Фото: RedNote

Сначала Лю допустила, что это была проблема с качеством торта, и приготовилась пожаловаться в пекарню. Однако, заметив ее смущение, парень осмотрел торт и, вытерев посторонний предмет, застенчиво признался: "Любая, кажется, это то кольцо, с которым я собирался тебе сделать предложение руки и сердца".

Лю сначала подумала, что это шутка, но присмотревшись повнимательнее, поняла, что чужеродный предмет действительно был золотым кольцом.

Оказавшись в неудобной ситуации, ее парень нервно спросил: "Что нам теперь делать? Мне все еще опуститься на колени?", на что Лю рассмеялась и подтолкнула его приступить к выполнению предложения.

В конце концов, в атмосфере юмора, пара радостно согласилась провести свою жизнь вместе.

Позже Лю описала этот инцидент как самую драматичную сцену года: "Это будет воспоминание, которое мы никогда не забудем, но такой способ предложения руки и сердца несколько рискован. Я надеюсь, что другие воспримут нашу историю как предостережение и не попытаются сделать это сами. Внимание, все мужчины: Никогда не прячьте кольцо в еду!".

Напомним, жена разоблачила мужа на измене благодаря зеленой шерсти ее кота. Женщина обратилась в Интернет с просьбой дать ей совет по уборке дома и узнала о романе своего избранника.

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