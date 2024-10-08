Представлен самый маленький в мире кубик Рубика: фото, размер и шокирующая цена

Он в 1000 раз меньше оригинала и может поместиться под ногтем.

Самый маленький в мире кубик Рубика может иметь и самую высокую в мире цену.

Об этом пишет New York Post.

Полнофункциональный шестигранный кубик-головоломка от японского производителя игрушек MegaHouse настолько крошечен, что может поместиться под ногтем пальца, и может понадобиться пинцет, чтобы его собрать.

Кубик стоимостью $5320 стал доступен для предварительного заказа на сайте изготовителя, а его доставка ожидается в апреле в следующем году.

К каждому заказу прилагается стенд, на котором указано, что это "рекордно маленький кубик Рубика в мире".

Самый маленький кубик Рубика в мире / Фото: TM & Spin Master Toys UK Limited

Книга рекордов Гиннеса официально подтвердила, что головоломка от MegaHouse является "самым маленьким кубиком в мире" в августе.

Вращающийся кубик изготовлен из алюминия и весит 0,33 грамма. Его размеры – 0,4 см в ширину, 0,4 см в высоту и 0,4 см в длину. В поперечнике – около 0,5 см.

"5-миллиметровый кубик Рубика – это результат триединства машин, режущих инструментов и страсти игроков", — сказал Кийокадзу Сайто, президент компании Iriso Precision, использовавшей прецизионную резку, в видео на сайте MegaHouse.

Этот миниатюрный кубик Рубика примерно в 1000 раз меньше оригинала.

Самый маленький кубик Рубика в мире / Фото: TM & Spin Master Toys UK Limited

Компания начала разрабатывать концепцию маленького кубика четыре года назад и приступила к процессу его производства в 2022-м.

Выпуск самого маленького кубика Рубика совпадает с 50-летием оригинального кубика Рубика.

Напомним, ранее кубик Рубика собрали за рекордные 0,305 секунды. Головоломку решил самый быстрый робот.

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