Представлен самый маленький в мире кубик Рубика: фото, размер и шокирующая цена

Он в 1000 раз меньше оригинала и может поместиться под ногтем.
Самый маленький в мире кубик Рубика может иметь и самую высокую в мире цену.
Об этом пишет New York Post.
Полнофункциональный шестигранный кубик-головоломка от японского производителя игрушек MegaHouse настолько крошечен, что может поместиться под ногтем пальца, и может понадобиться пинцет, чтобы его собрать.
Кубик стоимостью $5320 стал доступен для предварительного заказа на сайте изготовителя, а его доставка ожидается в апреле в следующем году.
К каждому заказу прилагается стенд, на котором указано, что это "рекордно маленький кубик Рубика в мире".
Книга рекордов Гиннеса официально подтвердила, что головоломка от MegaHouse является "самым маленьким кубиком в мире" в августе.
Вращающийся кубик изготовлен из алюминия и весит 0,33 грамма. Его размеры – 0,4 см в ширину, 0,4 см в высоту и 0,4 см в длину. В поперечнике – около 0,5 см.
"5-миллиметровый кубик Рубика – это результат триединства машин, режущих инструментов и страсти игроков", — сказал Кийокадзу Сайто, президент компании Iriso Precision, использовавшей прецизионную резку, в видео на сайте MegaHouse.
Этот миниатюрный кубик Рубика примерно в 1000 раз меньше оригинала.
Компания начала разрабатывать концепцию маленького кубика четыре года назад и приступила к процессу его производства в 2022-м.
Выпуск самого маленького кубика Рубика совпадает с 50-летием оригинального кубика Рубика.
Напомним, ранее кубик Рубика собрали за рекордные 0,305 секунды. Головоломку решил самый быстрый робот.
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