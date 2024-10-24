Представлен самый маленький в мире полнофункциональный экскаватор: он помещается на ладони

Nano Tracks N320 – это миниатюрный экскаватор на дистанционном управлении, который, хотя и составляет всего 1/64 размера настоящего, является не игрушкой, а полнофункциональным экскаватором.

Как пишет Oddity Central, он оснащен 6 полностью независимыми пропорциональными двигателями, которые дают вам точный контроль над каждым движением, а также электронным контактным кольцом, независимо управляемой стрелой, ковшом и отдельными гусеницами. Возможно, вы не сможете поместиться в его кабине, чтобы управлять им вручную, но Nano Tracks N320 оснащен очень точным пультом дистанционного управления с доступными режимами. Один из них предлагает отраслевой стандарт управления ISO (управление Caterpillar), в то время как второй позволяет управлять гусеницами независимо как настоящий экскаватор.

Самый маленький в мире полнофункциональный экскаватор

По словам основателя Джонатана Эббота, все началось несколько лет назад, когда он нашел на YouTube группу людей, которые любили играть с крошечными, полностью функциональными экскаваторами на радиоуправлении. Он был заинтригован, потому начал искать эти миниатюрные экскаваторы в Интернете, но ничего не нашел. Тогда он решил построить такой для себя. Джонатан научился пользоваться САПР, купил 3D-принтер, а остальные, как говорится, уже история.

Первые творения Джонатана были изготовлены из смолы, но она оказалась хрупкой и неустойчивой в таких масштабах, поэтому обратил внимание на другие, более прочные материалы. На создание прототипа Nano Tracks N320 ушло около 2300 часов кропотливой работы, но теперь у Эбботта и его команды есть повторяющаяся процедура, которую они могут использовать для того, чтобы вывести самый маленький в мире функциональный экскаватор в массы.

Самый маленький в мире полнофункциональный экскаватор

Экскаватор Nano Tracks N320 был запущен на Kickstarter в целях краудфандинга в размере 20 000 долларов. Кампания имела ошеломляющий успех, и Джонатан Эббот смог собрать более 268 000 долларов США за 70 дней до завершения сбора средств на Kickstarter.

Напомним, недавно житель Индии представил самую маленькую в мире стиральную машинку. Эта миниатюрная машинка выводит стирку мелких вещей на совершенно новый уровень.

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