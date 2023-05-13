Предусмотрят погоду не хуже синоптиков: список комнатных цветов и садовых растений

Некоторые цветы и растения умеют предсказывать погоду не хуже синоптиков. Все из-за их генетического умения адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Цветы-синоптики встречаются как в дикой природе, так и на нашем подоконнике. Если внимательно наблюдать за их поведением, можно спрогнозировать погоду как настоящая метеорологическая станция.

Растения, предусматривающие погоду

Присмотритесь к ярким предсказателям непогоды, растущих в саду и поле:

розы, сирень, пионы, некоторые виды клематиса – перед дождем в воздухе повышается уровень влаги, что усиливает интенсивность аромата этих цветов. Насыщенный густой запах появляется примерно за 2-8 часов до того, как на небе начнут появляться грозовые облака;

– перед дождем в воздухе повышается уровень влаги, что усиливает интенсивность аромата этих цветов. Насыщенный густой запах появляется примерно за 2-8 часов до того, как на небе начнут появляться грозовые облака; крокусы и тюльпаны – любые луковичные с бокаловидным бутоном закрывают свои цветы перед началом непогоды. Так растения защищают головки возможного повреждения из-за наполнения водой. Интересно, что крокусы реагируют не только на дождь, но и на предстоящее похолодание: перед тем, как снизится температура воздуха, бутоны сразу закроются или совсем не откроются с наступлением утра;

– любые луковичные с бокаловидным бутоном закрывают свои цветы перед началом непогоды. Так растения защищают головки возможного повреждения из-за наполнения водой. Интересно, что крокусы реагируют не только на дождь, но и на предстоящее похолодание: перед тем, как снизится температура воздуха, бутоны сразу закроются или совсем не откроются с наступлением утра; акация — сладковатый запах цветов, значительно усиливающийся перед дождем, привлекает большое количество насекомых, шмелей и пчел;

— сладковатый запах цветов, значительно усиливающийся перед дождем, привлекает большое количество насекомых, шмелей и пчел; адонис весенний — этот цветок способен "ощутить" дождь за несколько часов до непогоды и сразу опускает вниз верхушки цветоносов. Поднимутся они только тогда, когда погода улучшится;

— этот цветок способен "ощутить" дождь за несколько часов до непогоды и сразу опускает вниз верхушки цветоносов. Поднимутся они только тогда, когда погода улучшится; мальвы, бархатцы – перед приближением дождя эти растения закрывают бутоны и соцветия. Так они защищаются от вымывания пыльцы водой;

– перед приближением дождя эти растения закрывают бутоны и соцветия. Так они защищаются от вымывания пыльцы водой; одуванчики – когда стоит солнечная и ясная погода, ее соцветия всегда широко раскрыты, заметны с большого расстояния. Если же вы заметили, что они начали закрываться до наступления вечера, можно ожидать дождя. А вот открытые соцветия в пасмурную погоду указывают на то, что дождя точно не будет. Обычно одуванчик реагирует на смену погоды за 8 часов;

– когда стоит солнечная и ясная погода, ее соцветия всегда широко раскрыты, заметны с большого расстояния. Если же вы заметили, что они начали закрываться до наступления вечера, можно ожидать дождя. А вот открытые соцветия в пасмурную погоду указывают на то, что дождя точно не будет. Обычно одуванчик реагирует на смену погоды за 8 часов; белая кувшинка — если с самого утра цветы водяной лилии появились над водой и раскрылись, днем будет солнечная погода. Но если лепестки не раскрываются до 9 часов утра, после обеда точно начнутся осадки. Когда кувшинка совсем не показывает бутоны из воды, следует ожидать похолодания;

— если с самого утра цветы водяной лилии появились над водой и раскрылись, днем будет солнечная погода. Но если лепестки не раскрываются до 9 часов утра, после обеда точно начнутся осадки. Когда кувшинка совсем не показывает бутоны из воды, следует ожидать похолодания; календула – ее ярко оранжевые цветы всегда закрываются перед дождем;

– ее ярко оранжевые цветы всегда закрываются перед дождем; репейник — растение реагирует на ухудшение погоды, плотно прижимая свои острые колючки к соцветию (естественная колючесть сразу теряется);

— растение реагирует на ухудшение погоды, плотно прижимая свои острые колючки к соцветию (естественная колючесть сразу теряется); хвойные растения — определенные хвойные растения (можжевельник или ель) опускают ветки к земле, когда "чувствуют" приближение непогоды. Если же ожидается стойкая ясная и солнечная погода, ветви сразу поднимаются вверх. По шишкам также можно предсказать приближение дождя. В преддверии осадков чешуйки плотно закрываются.

Как комнатные цветы предполагают погоду

Среди комнатных растений также есть настоящие синоптики. Так что стоит внимательнее присмотреться к таким цветам:

алоказия и монстера — эти тропические растения прочат наступление дождей тем, что сбрасывают лишнюю влагу, чтобы не произошло загнивание корней. Поэтому перед непогодой на листьях можно увидеть прозрачные капельки воды, даже если погода все еще стоит солнечная;

— эти тропические растения прочат наступление дождей тем, что сбрасывают лишнюю влагу, чтобы не произошло загнивание корней. Поэтому перед непогодой на листьях можно увидеть прозрачные капельки воды, даже если погода все еще стоит солнечная; индийская канна — еще одно тропическое растение, на листьях которого появляется влага перед дождем;

— еще одно тропическое растение, на листьях которого появляется влага перед дождем; бальзамин – у этого растения все наоборот. Если на ее стеблях видны капельки воды, значит день будет солнечным, сухим и теплым;

– у этого растения все наоборот. Если на ее стеблях видны капельки воды, значит день будет солнечным, сухим и теплым; кипарисовик, комнатные сорта роз значительно усиливают аромат цветов перед тем, как должен пойти дождь.

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