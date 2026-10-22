Предвестник землетрясений: на берег выбросилась 5-метровая "рыба Судного дня"

Рыба Судного дня выбросилась на берег в Чили / © скриншот с видео

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На побережье Чили обнаружили редкую глубоководную рыбу, которая сразу привлекла внимание из-за своей жуткой репутации. В Японии ее называют “рыбой Судного дня” и считают возможным предвестником землетрясений и цунами. Находка на фоне недавних природных катастроф в разных частях света снова разожгла споры о том, может ли это существо предупреждать об опасности.

Об этом пишет Daily Mail.

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«Рыба Судного дня» длиной почти пять метров

Редкую рыбу нашли во вторник, 20 октября, на пляже в городе Мехильонес на севере Чили. Длина рыбы достигала примерно 4,8 метра. О находке сообщил Центр исследования морской фауны и наблюдение за китообразными CIFAMAC.

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Эта рыба имеет длинное серебристое тело, напоминающее ленту, и красноватый спинной пловец. В разных местах ее также называют «рыба-ремень», «рыба-весло» или «селедочный король». Она относится к глубоководным видам, редко попадающимся на глаза людям. Обычно представители этого вида обитают на глубине около 900 метров, поэтому их появление у поверхности или на суше вызывает особый интерес.

Однако больше внимания к находке привлекла не ее длина, а давнее поверье. В японском фольклоре «рыбу Судного дня» связывают с морскими змеями и стихийными бедствиями. По легендам, появление таких существ у берега может предвещать землетрясение или цунами.

После находки в Чили пользователи соцсетей начали писать о возможной катастрофе. Один из комментаторов назвал появление рыбы «плохой приметой», другой предположил, что на севере страны произойдет землетрясение.

Действительно ли сельди король предсказывает землетрясения

В 2026 году уже были другие необычные встречи с этими рыбами. 25 августа мертвого сельди короля обнаружили у острова Комодо в Индонезии. За шесть дней в стране шесть вулканов извергались или демонстрировали признаки активности, а в начале октября в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 5,2.

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Еще одно необычное событие произошло в конце февраля: у мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас на берег выбросились сразу две живые рыбы. Позже, 23 марта, неподалеку зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Эти совпадения снова распространили миф о том, что глубоководные существа могут ощущать приближение природных катастроф. Однако само совпадение во времени не доказывает причинно-следственной связи.

В 2019 году японские исследователи провели статистический анализ появления глубоководных рыб и землетрясений. Они сопоставили 336 сообщений о находках таких рыб с 221 землетрясением магнитудой более 6,0 в Японии за период с 1928 по 2011 год. Убедительной статистической связи обнаружить не удалось: лишь один случай исследователи признали потенциально могу отвечать критериям совпадения по месту и времени.

Следовательно, ученые не считают эту рыбу надежным предвестником землетрясений. Почему именно редкие особи этого вида иногда оказываются у поверхности или на суше, доподлинно неизвестно. Среди возможных объяснений называют болезни и другие изменения состояния животных, но окончательного ответа ученые не дали.

В то же время Чили действительно расположена в одном из самых активных сейсмических регионов мира. Здесь океаническая плита Наска погружается под Южноамериканскую плиту, создавая условия для мощных землетрясений и вулканической активности. риск в этой зоне связан с тектоническими процессами, а не с появлением редкой рыбы.

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«Рыба Судного дня» — другие необычные находки

Селедочный король по-прежнему привлекал внимание из-за необычного вида и легенд вокруг него. В марте 2025 года у побережья Мексики была замечена «рыба Судного дня» у берега. Тогда тоже возникли предположения о возможном землетрясении, однако научных доказательств того, что появление рыбы способно предусмотреть сейсмическую активность, не было.

В июне того же года сельди короля длиной около двух метров нашли на пляже Оушен-Бич в Тасмании. Специалисты отмечали, что сельди король на пляже Тасмании — редкая находка, ведь этот вид обычно обитает далеко от поверхности. По словам морского биолога, рыба может подплывать выше, когда болеет, однако причину конкретного случая установить не удалось.

Несмотря на загадочный вид и громкое прозвище, «рыба Судного дня» остается, прежде всего, малоизученным глубоководным существом. А ее появление на берегу само собой не означает, что надвигается землетрясение или другое стихийное бедствие.

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