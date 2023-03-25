Прекрасная и опасная гортензия: почему не стоит сажать это растение у самого дома

Гортензия – изысканное и невероятно красивое растение, способное своими цветами украсить любое место. Однако если вы планируете выращивать ее, нужно помнить, что гортензия может быть опасной. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Гортензия — что означает это растение

Большинство людей высаживают гортензию потому, что она способна превратить сад в райский уголок во время цветения. Но мало кто задумывается, что это растение имеет разную символику в зависимости от культуры или страны. К примеру, у японцев гортензия символизирует благодарность, любовь, прекрасные чувства, смирение. А вот в американской культуре она означает процветание и благополучие. В Европе гортензию считают символом уважения и вечной любви, олицетворением женственности и красоты.

Не меньшее значение имеет и цвет цветка. К примеру, белые гортензии символизируют чистоту, невинность. Розовые – нежность и любовь. Синие – мистические знания, мудрость.

Как ухаживать за гортензией, чтобы она радовала цветами

Прежде всего нужно учитывать, что гортензия любит солнечный свет. Поэтому ее следует сажать в таких местах, где есть постоянный доступ к нему. Если посадить ее в тени дома или дерева, кустик будет очень медленно расти и перестанет цвести.

Также гортензия любит кислую почву. Если в саду он щелочной, растение просто не получит все питательные вещества, которые нужны ему для роста. Со временем куст может даже погибнуть.

Гортензия произрастает в довольно раскидистые кусты, которым нужно много места. Если усадить ее непосредственно у окон, она может их сильно затенять. А еще стоит обратить внимание, что корни растения могут прирасти к фундаменту дома, чем могут повреждать.

Чем опасна гортензия: почему ее не стоит выращивать у самого дома

В Японии существует старинное поверье, что гортензию нельзя высаживать у самого дома в горшках. Считают, что так растение привяжет к дому смерть и несчастье.

В самом деле, опасность гортензии в другом. Некоторые виды этого растения ядовиты. Например, в крупнолистной гортензии содержится большое количество цианида. Вообще специалисты относят ее к умеренно токсичным растениям. Если этот цветок употреблять в пищу, то можно получить сильное пищевое отравление. Также все части гортензии содержат большое количество кремния, который может вызвать раздражение на коже и слизистых.

А еще в этом цветке содержится лектин, вызывающий тошноту, диарею, рвоту, если попадет в организм в больших количествах. Если у семьи есть маленькие дети, следует следить за тем, чтобы они не проглотили листья гортензии, не брали этот цветок в руки. При малейших подозрениях, что ребенок мог съесть это растение, нужно обратиться за медицинской помощью.

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