"Прекрасный отдых": блогер высмеяла отпуск в Одессе с медузами и водорослями

Девушка сравнила украинский курорт с иностранными.

Социальные сети облетели видео "замечательного" отдыха на курорте в Одессе.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Три шуточных ролика об "отдыхе" в Одессе сняла украинский блогер Таня Носевуч. Девушка высмеяла Черное море, находясь в куче водорослей. Сначала держала их в руках и шутила, мол, лучше ехать в Одессу, чем в Черногорию, Турцию. Болгарию или ОАЭ.

В следующих видео украинка наполовину в воде снова была окружена зелеными растениями. Впрочем, в море девушка решила поесть бутерброд с колбасой. Кроме того, она думала о пользе йода в водорослях для тела. Блогер пошутила, что не узнает Мальдив.

Блогер высмеяла отдых с водорослями и медузами в Одессе

Как сообщалось, в Приморском Посаде Запорожской области отдых туристам портит нашествия медуз. Чтобы они не мешали, неравнодушные отдыхающие собирают вручную и составляют в кучу на берег. На видео видно, как скорее всего работник пляжа получает морских животных из воды и составляет в тележку. Сами же отдыхающие получают с моря медуз и бросают их в кучу. Поэтому на пляже стоит вонь.

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