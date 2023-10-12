Преодолел 320 км: пропавший кот воссоединился с семьей через 12 лет — видео

Он ушел из дома в 2011 году.

В США кот нашелся спустя 12 лет.

Об этом пишет upi.com.

Четырехпалый появился на заднем дворе калифорнийского офицера по контролю за животными.

Служба животных округа Риверсайд сообщила, что офицер Далтон Черчвелл обнаружил пушистого, бродившего по его заднему двору в Блайте, и просканировал его на наличие микрочипа.

Микрочип показал, что кот по кличке Баттерс пропал без вести из дома его семьи в Сан-Диего в 2011 году.

Черчвел связался с семьей Баттерса, которая с тех пор переехала в Стенвуд, штат Вашингтон.

"Это было просто невероятно. Я так благодарен офицеру Черчвеллу за то, что он смог узнать Баттерса", — сказал владелец Анджело Кастеллино.

Фонд ASK, некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой отдела обслуживания животных, предложил оплатить счет за перелет Баттерса в Сиэтл для воссоединения.

Волонтер Ларри Рудольф сопровождал кота в путешествии и передал Баттерсу Кастеллино и его жене Шелли.

Они сказали, что Баттерс сейчас обживается дома со своим братом Барнаклсом.

Местонахождение Баттерса за последние 12 лет неизвестно. Семья понятия не имеет, как их кот преодолел более 320 км из Сан-Диего в Блайт.

Напомним, мужчина проплыл в огромной тыкве более 60 км. Он преодолел дистанцию за 11 часов.

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