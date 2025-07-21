- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 383
- Время на прочтение
- 2 мин
Преодолел 760 км и заплатил €30 тыс., чтобы жениться на модели: чем завершилось романтическое приключение 76-летнего пенсионера
Разбитое сердце и разоренный кошелек: 76-летний бельгиец стал жертвой дерзкого мошенничества на 30 000 евро.
76-летний бельгиец прошел 760 км, чтобы встретиться с французской королевой красоты, которая, как его заставили поверить мошенники, должна была стать его будущей женой
Об этом рассказала сама модель в своем Instagram, а также издание BBC.
76-летний Мишель появился в доме Софи Вузелан во Франции, но встретил его удивленный муж модели.
Пожилой «ромео» рассказал «конкуренту», что заплатил мошенникам 30 000 евро и думал, что находился в романтических отношениях в течение нескольких недель.
«Я идиот», — сказал он паре, размышляя над тем, как отправиться в долгое путешествие назад.
О неудаче Мишеля стало известно после того, как Софи поделилась в интернете видео его неудачной встречи с парой.
В течение нескольких недель бельгиец, женившийся четыре года назад, общался через WhatsApp с лицом, представившимся известной моделью и финалисткой конкурса «Мисс Франция».
Пожилой мужчина признался, что был уверен, что заворожил сердце королеве красоты и даже перечислил на указанный номер 30 000 евро. Он называл ее своей невестой и был уверен, что они скоро начнут новую жизнь вместе.
9 июля он появился у дома пары в Сен-Жюльене, примерно в 420 км к югу от Парижа, и сказал: «Я будущий муж Софи Вузелан», на что любимый модели Фабьен ответил: «Ну, я нынешний».
38-летняя Софи Вузелан попыталась объяснить ему, что его обманули, и супруги настаивали на том, чтобы он обратился в полицию и подал заявление. Неизвестно, сделал ли он это.
«Мне очень жаль этого человека. Остерегайтесь фейковых аккаунтов. Мы решили поделиться этой историей, чтобы другие не попали на удочку мошенников», — прокомментировал муж модели.