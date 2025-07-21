Французская модель Софи Вузелан

Реклама

76-летний бельгиец прошел 760 км, чтобы встретиться с французской королевой красоты, которая, как его заставили поверить мошенники, должна была стать его будущей женой

Об этом рассказала сама модель в своем Instagram, а также издание BBC.

76-летний Мишель появился в доме Софи Вузелан во Франции, но встретил его удивленный муж модели.

Реклама

Пожилой «ромео» рассказал «конкуренту», что заплатил мошенникам 30 000 евро и думал, что находился в романтических отношениях в течение нескольких недель.

«Я идиот», — сказал он паре, размышляя над тем, как отправиться в долгое путешествие назад.

О неудаче Мишеля стало известно после того, как Софи поделилась в интернете видео его неудачной встречи с парой.

В течение нескольких недель бельгиец, женившийся четыре года назад, общался через WhatsApp с лицом, представившимся известной моделью и финалисткой конкурса «Мисс Франция».

Реклама

Пожилой мужчина признался, что был уверен, что заворожил сердце королеве красоты и даже перечислил на указанный номер 30 000 евро. Он называл ее своей невестой и был уверен, что они скоро начнут новую жизнь вместе.

9 июля он появился у дома пары в Сен-Жюльене, примерно в 420 км к югу от Парижа, и сказал: «Я будущий муж Софи Вузелан», на что любимый модели Фабьен ответил: «Ну, я нынешний».

38-летняя Софи Вузелан попыталась объяснить ему, что его обманули, и супруги настаивали на том, чтобы он обратился в полицию и подал заявление. Неизвестно, сделал ли он это.

«Мне очень жаль этого человека. Остерегайтесь фейковых аккаунтов. Мы решили поделиться этой историей, чтобы другие не попали на удочку мошенников», — прокомментировал муж модели.

Реклама