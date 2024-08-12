Преподаватель покраснел, когда "разоблачил себя" во время презентации перед студентами — видео

Преподаватель математики быстро погрузился в хаос после того, как допустил ошибку, угрожающую его работе.

Об этом пишет Daily Star.

Он подключил свой ноутбук к проектору, чтобы продемонстрировать две страницы того, что, вероятно, было алгебраическими формулами. Однако мужчина быстро понял, что забыл закрыть свои предыдущие вкладки.

В видео, размещенном на X, ставшем вирусным и собравшим более 13 млн просмотров, преподаватель спокойно начинает урок, но в мгновение ока студенты начинают смеяться. Один из них быстро достал смартфон и снял на видео множество открытых вкладок на платном сайте подписки OnlyFans, который часто используется для фотографий и видео для взрослых.

"Ой, извините, давайте я это поправлю", — говорит он, прежде чем отключить проектор, оставив пустую синюю страницу на стене.

Я не могу работать с IMMEDIATELY pic.twitter.com/4E2u1MJe1J — kira (@kirawontmiss) August 5, 2024

Тысячи зрителей направились к разделу комментариев, и многие шутили о том, сколько денег он должен зарабатывать, чтобы позволить себе все эти подписки. "Это ужасно смешно", — написал один довольный пользователь. Другой прокомментировал: "Это, пожалуй, самый неловкий момент в его жизни". Третий добавил: "Нет, иметь столько вкладок – это дьявольщина".

Другие не увидели ничего забавного и потребовали немедленно уволить лектора. "Запретите ему преподавать", — возмутился один мужчина. Другой рассердился: "Это почти всегда умышленные или подсознательные крики о помощи".

Пока не подтверждено, где именно и какого преподавателя снимали на видео, но можно уверенно сказать, что он может потерять работу из-за этого. Так, в 2022 году учитель гимназии Дэвид Чидлоу был уволен после того, как расследование показало, что он просматривал профили женщин на порнографическом сайте для взрослых 74 раза во время школьных занятий.

Напомним, на Волыни на 60 тыс. грн оштрафовали учительницу из-за "свадьбы". Подсудимая вину признала и согласилась на сотрудничество со следствием.

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