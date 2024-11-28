Преподаватель случайно разоблачила свой роман с несовершеннолетним студентом, показав их SMS

В китайском профессионально-техническом училище отстранили от работы преподавательницу после того, как ее сообщения в онлайн-чате, разоблачившие роман со студентом, были случайно спроектированы на экран перед классом.

Об этом сообщает SCMP.

Учительница по фамилии Чжан замужем и воспитывает дочь. Она работает в профессионально-техническом училище в уезде Циньюань, провинция Шаньси. В начале этого месяца история ее общения в социальной сети WeChat с учеником-подростком была случайно показана всему классу.

В чате ученик, в возрасте от 15 до 18 лет, спросил: "Милая, почему ты плачешь?". Чжан ответила: "Я помогла своей дочери помыть ноги и попросила ее помыть и мои, но она отказалась. Тогда я попросила ее отца помыть мне ноги, но он также отказался и ушел. Я была раздражена. Я сказала ему: "Ребенок относится к меня так же, как ты относишься ко мне". Мне так грустно! За какого мужчину я вышла замуж?"

Студент, чье имя не разглашается, успокоил ее, сказав: "Не проси его ничего для тебя делать. Даже если ты замужем, я не хочу слышать, что ты позволяешь ему что-то делать для тебя. Потому что я буду ревновать. По большей части я не выражаю свои чувства, потому что нет возможности торговаться. В следующий раз, когда мы будем жить вместе, я помою тебе ноги. Я всегда буду любить тебя".

Считается, что их разговор стал известен классу, поскольку Чжан пользовалась компьютером, подключенным к классному проектору, не выйдя из своего аккаунта в WeChat.

Продолжительность их романтических отношений остается непонятной.

Представители учебного заведения заявили, что очень серьезно относятся к инциденту и начали расследование. Согласно заявлению, опубликованному 22 ноября, Чжан отстранили от должности.

Напомним, преподаватель покраснел, когда "разоблачил себя" во время презентации перед студентами. Он засветил множество открытых вкладок OnlyFans, который часто используется для фотографий и видео для взрослых.

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