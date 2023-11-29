Прерыли все: потерянное кольцо с бриллиантом нашли среди 20 тонн мусора (фото)

Работники станции сортировки отходов в Нью-Хэмпшире, США, перерыли 20 тонн мусора, чтобы найти потерянное кольцо с бриллиантом женщины.

Об этом сообщает WHDH.

Директор Windham Деннис Сенибальди сказал, что ему позвонил городской депутат и связал его с жительницей, украшение которой случайно оказалось в мусорнике.

"Она рассказала мне некоторые подробности: когда ее муж выбросил мусор, что было в мусорном мешке, на какой машине он ехал", — рассказал Сенибальди.

Потерянное кольцо с бриллиантом нашли среди 20 тонн мусора / Фото: whdh.com

Деннис просмотрел записи с камер наблюдения, чтобы попытаться определить местонахождение мусора женщины.

"Итак, я знал, куда попал первый совок, я знал, где именно он находился на полу, но еще многое нужно было сделать", — добавил он.

Его команде пришлось перерыть кучу мешков для мусора, чтобы добраться до нужного. Украшение было найдено примерно через 2 часа после начала поисков.

"Я схватил кольцо, принес его, почистил и позвонил ей", — сказал Сендибальди. "Она была убита горем в среду и более чем в восторге в пятницу".

Потерянное кольцо с бриллиантом нашли среди 20 тонн мусора / Фото: whdh.com

Деннис сказал, что это уже третий раз за два года, когда его команда разбирает мусор на станции в поисках потерянного кольца. Он сказал, что в последний раз это было почти ровно год назад.

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